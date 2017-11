Zu hohe Belastung: RB Leipzigs Torhüter Gulacsi lässt Länderspiele aus

Leipzig. RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi lässt aus Belastungsgründen zwei Länderspiele mit der ungarischen Nationalmannschaft aus. Damit fehlt der 27-Jährige bei den Tests am Donnerstag in Luxemburg sowie am 14. November in Budapest gegen Costa Rica. „Es ist mit dem Nationaltrainer abgesprochen. Er hat es verstanden und akzeptiert. Das war sehr nett von ihm“, sagte Gulacsi dem „Kicker“.