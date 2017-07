Zukunft geklärt: BVB-Star Aubameyang bleibt in Dortmund!

Nach "Kicker"-Informationen wird Superstar Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund in diesem Sommer nicht mehr verlassen. Das "interne" Transferfenster, das der BVB seinem Torjäger gesetzt hat, ist geschlossen.

Am heutigen Dienstag traf Borussia Dortmund in Guangzhou (China) auf den AC Mailand. Milan war zuletzt heißester Anwärter auf eine Verpflichtung von Aubameyang. In den vergangenen Woche soll es zwischen den Klub-Bossen tatsächlich Gespräche gegeben haben - doch zu einem Wechsel wird es nicht kommen.