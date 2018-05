Maier, Karaman und Co: Wer hat keine Perspektive mehr bei 96 – und wer plant den Abschied?

Manuel Schmiedebach: Wenn der ehemaligen Kapitän die Saison richtig einschätzt – und er sich weiter als Fußballspieler und nicht als Tribünengast sieht –, müsste er sich einen neuen Verein suchen. Schmiedebach kommt nur auf sechs Einsätze. Seit der Partie in München am 2. Dezember 2017 stand er nur einmal im Kader, blieb in Frankfurt aber ohne Einsatz. 96 wollte den defensiven Mittelfeldspieler schon in der Winterpause abgeben, er hätte nach Zypern wechseln können, aber der 29-Jährige blieb. Sein bis Juni 2020 laufender Vertrag garantiert ihm mehr als eine Million Euro pro Jahr. Will er das weiter auf der Tribüne aussitzen? © Sielski-Press