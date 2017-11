Zum 12. Todestag von George Best: Diese verrückten Momente machten ihn unsterblich!

Am 25. November 2005, vor genau zwölf Jahren stirbt George Best mit 59 Jahren: ein Fußballgenie und Künstler auf dem Platz, aber eben auch ein Lebemann, der die Finger nicht von Alkohol, Frauen und Glücksspiel lassen kann. Ein Blick auf das Leben, die Sprüche und Eskapaden des nordirischen ehemaligen Flügelstürmers. © imago

Bereits mit 15 Jahren wird Best entdeckt und wechselt zu Manchester United. Dort entwickelt er sich als unfassbar dribbelstarker Flügelspieler schnell zu einem der besten Fußballer der Welt. Für viele Briten, insbesondere die Nordiren, ist er der Beste aller Zeiten. Deshalb gebrauchen seine Fans bis heute den berühmten Spruch: "Maradona good, Pelé better, George Best." Hier ist er in seinem zweiten Spiel beim 5:1 Heimerfolg über den FC Burnley am 28. Dezember 1963 zu sehen. © imago

Bei Manchester United verlebt George Best die sportlich erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Für den Klub (hier zu sehen beim 3:2 Auswärtssieg gegen Coventry City am 1.April 1972) erzielt er in 466 Spielen von 1963 bis 1974 178 Tore und wird 1968 nicht nur Europapokalsieger der Landesmeister, sondern auch Europas Fußballer des Jahres. Da er für die nordirische Nationalmannschaft spielt, bleiben ihm Erfolge bei Welt- oder Europameisterschaften allerdings verwehrt. © imago

Doch schon in sehr jungen Jahren beginnt der Frauenheld mit den langen schwarzen Haaren, sich dem Alkohol und dem Glücksspiel hinzugeben. Sein extravaganter Lebensstil führt dazu, dass Best schon früh einen großen Schuldenberg vor sich herschiebt. Immer wieder fällt er durch öffentliche Alkoholeskapaden auf, auch zum Training ist er selbst morgens schon betrunken. © imago

Aber auch auf dem Platz ist der Nordire impulsiv und aufbrausend. 1969 schlägt er einem Schiedsrichter den Ball aus der Hand und erhält eine mehrwöchige Sperre. Im ersten Spiel danach erzielt der geniale Fußballer beim 8:2-Sieg gegen Northampton sechs Tore. Nur wenige Wochen später bespuckt der 23-Jährige einen anderen Schiedsrichter und bewirft ihn mit Schlamm. Ergebnis: eine erneute Sperre. © imago

Bereits mit 26 Jahren erklärt Best erstmals seinen Rücktritt. Danach rückt der Fußball endgültig an die zweite Stelle in seinem Leben. Er erscheint nur noch selten beim Training und wird bei United letzlich rausgeworfen. Aufgrund seiner Geldprobleme spielt er noch in vielen weiteren Vereinen jeweils für kurze Zeit, wird jedoch immer wieder entlassen, weil er nicht trainiert und sein Nachtleben zu exzessiv auslebt. Hier ist er mit Gerd Müller zu sehen, mit dem er bei den Fort Lauderdale Strikers in den USA zusammenspielte. © imago

In dieser Zeit widmet sich der Nachtklub- und Modeboutiquenbesitzer, der aufgrund seiner langen schwarzen Haare auch "der fünfte Beatle" genannt wird, weiter seiner Alkohol- und Glücksspielsucht, bis er letzendlich pleite geht. Darauf angesprochen gibt er seinen legendären Spruch zum besten: "Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst." © imago

Trotz seiner öffentlichen Skandale spielt "Georgie" immer noch Fußball auf Weltklasseniveau, seine schnellen Dribblings (hier zu beobachten am 14. Mai 1977 gegen die Blackburn Rovers) und Torabschlüsse sind unerreicht. Vor einem Länderspiel 1976 gegen die Niederlande wird Best von einem Reporter gefragt, ob er Johan Cruyff für einen besseren Spieler als sich selbst hält. Daraufhin kündigt Best an, Cruyff bei erster Gelegenheit tunneln zu wollen. In der fünften Spielminute setzt er dieses Vorhaben auch tatsächlich um, nachdem er über den halben Platz dribbelte, um den Niederländer zu erreichen. © imago

Indes steht er häufiger durch Alkohol am Steuer, häusliche Gewalt und andere Delikte als durch Fußball im Vordergrund. 1984 geht er gar für acht Wochen ins Gefängnis, nachdem er einen Polizisten angegriffen hatte, der ihn wegen Trunkenheit beim Fahren angehalten hatte. Angesprochen auf seinen Alkoholkonsum entgegnet er: "Ich habe mit dem Trinken aufgehört. Aber nur wenn ich schlafe." © imago

Zu seiner Popularität sagt der polarisierende Sportler: "Ich könnte den anonymen Alkoholikern beitreten. Das Problem dabei ist nur, ich kann nicht anonym bleiben." © imago

Nach seiner Karriere gibt der Fußballästhet an, das einzige, was er bereue, sei nicht noch zehn weitere Jahre Fußball gespielt zu haben. © getty

2003 braucht Best, der sein ganzes Leben die Alkoholsucht nicht los wird, eine Lebertransplantation. Doch auch mit dem neuen Organ säuft er weiter. Durch die Medikamente, die er nach seiner Transplantation bekommt, erleidet er 2005 eine Niereninfektion, an der er 25. November desselben Jahres im Alter von 59 Jahren stirbt. © getty