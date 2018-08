Anzeige

Innerhalb von 77 Sekunden verspielt der FC Salzburg auch im elften Versuch die Champions-League-Gruppenphase! Salzburg spielte im heimischen Stadion nur 2:2 gegen Roter Stern Belgrad und muss aufgrund der Auswärtstor-Regel in den Uefa-Wettbewerben nun erneut in der Europa League spielen. Im Hinspiel gab es nämlich nur ein 0:0 in Belgrad.

Damit scheiterte der Red-Bull-Verein zum elften Mal in der Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose kam im Playoff-Rückspiel gegen Serbiens Champion Roter Stern Belgrad am Mittwochabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Selbst eine 2:0-Führung reichte nicht. Beide Treffer für den Gastgeber erzielte Munas Dabbur (45. Minute/48./Foulelfmeter), El Fardou Ben Nabouhane (65./66.) sorgte mit seinem Doppelpack innerhalb von nur gut einer Minute für den Ausgleich. Im Hinspiel hatte es in der Vorwoche ein 0:0 gegeben.

Champions-League-Auslosung: Welches Team ist in welchem Lostopf? Lostopf 1 © imago/DeFodi Real Madrid (Spanien) | Titel: 7x Champions-League-Sieger, 6x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 19x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 3x Weltpokal-Sieger, 2x Uefa-Cup-Sieger , Star: Gareth Bale (Wales) , Trainer: Julen Lopetegui (Spanien) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 967,00 Millionen Euro © 2018 Getty Images Atlético Madrid (Spanien) | Titel: 10x Meister, 10x Pokalsieger, 3x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Antoine Griezmann (Frankreich), Trainer: Diego Simeone (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 807 Millionen Euro © 2018 Getty Images FC Barcelona (Spanien) | Titel: 4x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 25x Meister, 30x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 4x Europapokal der Pokalsieger, Star: Lionel Messi (Argentinien), Trainer: Ernesto Valverde (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 1,16 Milliarden Euro © 2018 Getty Images FC Bayern München (Deutschland) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 3x Europapokal der Landesmeister, 28x Meister, 18x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Robert Lewandowski (Polen), Trainer: Niko Kovac (Kroatien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 854,8 Millionen Euro © 2018 Getty Images Manchester City (England) | Titel: 5x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Kevin de Bruyne (Belgien), Trainer: Pep Guardiola (Spanien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 1,06 Milliarden Euro © 2018 Getty Images Juventus Turin (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 34x Meister, 13x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Cristiano Ronaldo (Portugal), Trainer: Massimiliano Allegri (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 768,50 Millionen Euro © 2018 Getty Images Paris Saint-Germain (Frankreich): | Titel: 7x Meister, 12x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Neymar (Brasilien), Trainer: Thomas Tuchel (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 850,20 Millionen Euro © imago/PanoramiC FC Lokomotive Moskau (Russland) | Titel: 3x russischer Meister, 7x russischer Pokalsieger, 2x sowjetischer Pokalsieger, Star: Fedor Smolov (Russland), Trainer: Yuri Semin (Russland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 110,50 Millionen Euro © 2018 Getty Images Lostopf 2 © imago/DeFodi Borussia Dortmund (Deutschland) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Marco Reus (Deutschland), Trainer: Lucien Favre (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 401,8 Millionen Euro © 2018 Getty Images FC Porto (Portugal) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 28x Meister, 15x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, Star: Danilo Pereira (Portugal), Trainer: Sérgio Conceição (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 233,50 Millionen Euro © 2018 Getty Images Manchester United (England) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 20x Meister, 12x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Romelu Lukaku (Belgien), Trainer: José Mourinho (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 855 Millionen Euro © 2018 Getty Images Shakthar Donetsk (Ukraine) | Titel: 11x ukrainischer Meister, 12x ukrainischer Pokalsieger, 4x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Taison (Brasilien), Trainer: Paulo Fonseca (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 106,50 Millionen Euro © imago/ZUMA Press SSC Neapel (Italien) | Titel: 2x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Marek Hamsik (Slowakei), Trainer: Carlo Ancelotti (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 489 Millionen Euro © 2018 Getty Images Tottenham Hotspur (England) | Titel: 2x Meister, 8x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Harry Kane (England), Trainer: Mauricio Pochettino (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 834,50 Millionen Euro © 2018 Getty Images AS Rom (Italien) | Titel: 3x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina), Trainer: Eusebio Di Francesco (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 399,20 Millionen Euro © imago/ZUMA Press Benfica Lissabon (Portugal) | Titel: 2x Europapokal der Landesmeister, 36x Meister, 26x Pokalsieger, Star: Pizzi (Portugal), Trainer: Rui Vitória (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 245,5 Millionen Euro © 2018 Getty Images Lostopf 3 © imago/DeFodi FC Liverpool (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 4x Europapokal der Landesmeister, 18x Meister, 7x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, Star: Mohamed Salah (Ägypten), Trainer: Jürgen Klopp (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 878,5 Millionen Euro © 2018 Getty Images Schalke 04 (Deutschland) | Titel: 7x Deutscher Meister, 5x Deutscher Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Guido Burgstaller (Österreich), Trainer: Domenico Tedesco (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 256,4 Millionen Euro © 2018 Getty Images Olympique Lyon (Frankreich) | Titel: 7x französischer Meister, 5x französischer Pokalsieger, Star: Nabil Fekir (Frankreich), Trainer: Bruno Génésio (Frankreich), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 350,65 Millionen Euro © 2018 Getty Images AS Monaco (Frankreich) | Titel: 8x Meister, 5x Pokalsieger, Star: Falcao (Kolumbien), Trainer: Leonardo Jardim (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 247,90 Millionen Euro © imago/PanoramiC ZSKA Moskau (Russland) | Titel: 6x russischer Meister, 7x russischer Pokalsieger, 7x sowjetischer Meister, 5x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Igor Akinfeev (Russland), Trainer: Viktor Goncharenko (Weißrussland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 83,7 Millionen Euro © 2018 Getty Images Ajax Amsterdam (Niederlande) | 1x Champions-League-Sieger, 3x Europapokal-der-Landesmeister-Sieger, 1x Europapokal-der-Pokalsieger-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 33x Niederländischer Meister, 18x Niederländischer Pokalsieger, Star: Hakim Ziyech (Marokko), Trainer: Erik ten Hag (Niederlande), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 226,65 Millionen Euro © 2018 Getty Images FC Valencia (Spanien) | 3x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal-der-Pokalsieger-Sieger, 6x Spanischer Meister, 7x Spanischer Pokalsieger, Star: Rodrigo (Spanien), Trainer: Marcelino (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 426,8 Millionen Euro © 2018 Getty Images PSV Eindhoven (Niederlande) | Titel: 1x Europapokal-der-Landesmeister-Sieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 24x Niederländischer Meister, 9x Niederländischer Pokalsieger, Star: Hirving Lozano (Mexiko), Trainer: Mark van Bommel (Niederlande), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 124,4 Millionen Euro © 2018 Getty Images Lostopf 4 © imago/DeFodi Viktoria Pilsen (Tschechien) | Titel: 5x Tschechischer Meister, 1x Tschechischer Pokalsieger, Star: Michael Krmencik (Tschechien), Trainer: Pavel Vrba (Tschechien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 30,5 Millionen Euro © imago/CTK Photo FC Brügge (Belgien) | Titel: 15x Belgischer Meister, 11x Belgischer Pokalsieger, Star: Wesley (Brasilien), Trainer: Ivan Leko (Kroatien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 88,85 Millionen Euro © imago/Pro Shots Galatasaray Istanbul (Türkei) | Titel: 1x Uefa-Cup-Sieger, 21x Türkischer Meister, 17x Türkischer Pokalsieger, Star: Sofiane Feghouli (Algerien), Trainer: Fatih Terim (Türkei), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 97,55 Millionen Euro © imago/Seskim Photo Inter Mailand (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 2x Europapokal-der-Landesmeister-Sieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 2x Weltpokalsieger, 18x Italienischer Meister, 7x Italienischer Pokalsieger, Star: Mauro Icardi (Argentinien), Trainer: Luciano Spalletti (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 557,6 Millionen Euro © 2018 Getty Images TSG 1899 Hoffenheim (Deutschland) | Titel: - Star, Andrej Kramaric (Kroatien), Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 214,45 Millionen Euro © imago/Jan Huebner BSC Young Boys (Schweiz) | Titel: 12x Schweizer Meister, 6x Schweizer Pokalsieger, Star: Roger Assalé (Elfenbeinküste), Trainer: Gerardo Seroane (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 66,8 Millionen Euro © imago/Manuel Winterberger AEK Athen (Griechenland) | Titel: 12x Griechischer Meister, 15x Griechischer Pokalsieger, Star: Petros Mantalos (Griechenland), Trainer: Marinos Ouzounidis (Griechenland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 37,7 Millionen Euro © 2018 Getty Images Roter Stern Belgrad (Serbien) | Titel: 1x Europapokal-der-Landesmeister-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 10x Serbischer Meister, 12x Serbischer Pokalsieger, 18x Jugoslawischer Meister, 12x Jougoslawischer Pokalsieger, Star: Nemanja Radonjic (Serbien), Trainer: Vladan Milojevic (Serbien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 40,73 Millionen Euro © imago/Aleksandar Djorovic Die Lostöpfe für die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase in der Übersicht.

Salzburg war in der ersten Halbzeit klar überlegen und belohnte sich mit dem Tor kurz vor der Pause. Nach einem Foul an Hannes Wolf erhöhte Dabbur mit einem sicher verwandelten Strafstoß in der Red-Bull-Arena. Der 28-malige serbische Meister Belgrad gab sich nach der vermeintlichen Vorentscheidung jedoch nicht auf, wurde immer mutiger und sicherte noch das verdiente Unentschieden.