Zum Fußball gehen und Gutes tun: Fans von RB Leipzig sammeln Kleiderspenden

Leipzig. Im Rahmen der Aktion „Rasenball für Leipzig“ sammeln die Anhänger des Bundesligisten RB Leipzig vor der Partie gegen den SC Freiburg am Samstag erneut Kleiderspenden für Bedürftige. Ab 13 Uhr können die gebrauchten Sachen an der Festwiese am Glockenturm sowie am Zugang zu Sektor A am Stadionvorplatz abgegeben werden.