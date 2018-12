Zur WM per E-Mail: Franz Semper vom SC DHfK nimmt die nächste Hürde

Prokop führt gute Gründe für die Entscheidung an. „In der Summe gibt er etwas mehr und geht in der Deckung voll drauf. Er erfüllt seine Aufgabe gut“, so der 39 Jahre alte Coach. Häfner bleibt auf Abruf in Wartestellung und kommt wohl nur zum Einsatz, wenn sich Weinhold oder Semper noch verletzen sollten.

Der Leipziger DHfK-Spieler bleibt dennoch vorsichtig und sieht sich erst endgültig im Kader, wenn auch die letzten beiden Spieler aus dem 18er Kader gestrichen wurden. Prokop darf nur mit 16 Akteure in die WM starten. „Ich habe zuletzt gar nicht so viel über die Nominierung nachgedacht, damit vielleicht am Ende auch die Enttäuschung nicht so groß ist, falls es nicht klappen sollte“, so Semper. Und so will er es beibehalten.