Zusammenbruch: Andrea Petkovic gibt in der ersten Runde der Australian Open auf

Bis auf Angelique Kerber sind die deutschen Tennisprofis am ersten Tag der Australian Open ohne Sieg geblieben. Andrea Petkovic gab am Montag beim Stand von 7:6 (7:3), 3:4 und 30:40 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu auf. An einem Tag mit Temperaturen von über 30 Grad in Melbourne schien Petkovic unter Kreislaufproblemen oder Schwindel zu leiden.