Diese europäischen Topklubs haben WENIGER Zuschauer als Hannover 96

Leicester City: 31.893 (99 %). Nach der überraschenden Meisterschaft kamen die Füchse in der Premiere League nur auf Platz zwölf. Bei der ersten Teilnahme an der Champions League ging es dagegen gleich bis ins Viertelfinale. © dpa

Besiktas Istanbul: 30.448 (73 %). Der türkische Meister bekam sein Stadion in der Süper Lig nur selten voll. In der Europa League kam Besiktas ins Viertelfinale. © dpa

Bayer Leverkusen: 28.428 (94 %). Der Werksklub kam in der Champions League ins Achtelfinale. In der Bundesliga langte es nur zum zwölften Rang. © dpa

Celta Vigo: 16.961 (58%). In der spanischen LaLiga kam Vigo am Ende nur auf den 13. Platz. Die Fans feierten lieber europäisch: Halbfinale in der Europa League. © dpa