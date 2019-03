Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten ATP-Turniersieg in diesem Jahr verpasst. Der Weltranglisten-Dritte unterlag am Samstag in Acapulco im Finale gegen Nick Kyrgios mit 3:6, 4:6. Für den an Nummer 72 der Weltrangliste geführten Australier war es der fünfte Turniersieg auf der Profitour. Kyrgios drängte Zverev in den Grundlinienduellen immer wieder in die Defensive. Zudem überzeugte der Australier mit seinen Aufschlägen. Er gewann die Partie nach 1:30 Stunden.