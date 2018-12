Zwei Doppelpacker bescheren RB Leipzig drei Punkte am dritten Advent

Anzeige

Leipzig. Yussuf Poulsens dritter und Timo Werners fünfter Doppelpack bescheren RB Leipzig drei Punkte am dritten Advent. Das Team von Trainer Ralf Rangnick ist dank des 4:1 (2:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag nach zwei Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit dem achten Bundesligasieg setzen sich die Rasenballer auf Champions-League-Platz vier fest und bleiben im Fußball-Oberhaus im heimischen Stadion ungeschlagen.

Vor 30.136 Zuschauern stellt Stürmer Poulsen die Weichen bereits in der 14. Minute mit seinem Tor zum 1:0 auf Sieg und erhöht nur fünf Minuten später auf 2:0. Der Mainzer Karim Onisiwo trifft in einer schwachen Phase des Gastgebers vor der Pause zum verdienten 2:1-Anschluss. In einer umkämpften zweiten Halbzeit macht Timo Werner mit dem 3:1 den Deckel drauf und erhöht in der Schlussphase sogar noch auf 4:1.

Acht Veränderungen nach dem Euro-League-Aus

RB Leipzig startet erstmals mit allen drei etatmäßigen Innenverteidigern Ibrahima Konate, Dayot Upamecano und Willi Orban in einer Dreierkette. Im Vergleich zum 1:1 gegen Rosenborg Trondheim am Donnerstag nimmt Rangnick acht Veränderungen in seiner Anfangsformation vor. Diego Demme ist nach seiner Bauchmuskelzerrung und einem Spiel Pause wieder fit.

Pünktlich zum Anpfiff rieselt der Schnee. Schon nach vier Minuten wird es aber heiß im Mainzer Strafraum: Klostermann rutscht nach starker Werner-Eingabe am Ball vorbei. Sekunden später köpft Halstenberg nach einer Ecke völlig frei übers Tor. Beide Außenverteidiger lassen zwei hundertprozentige Chancen liegen. Es ist eine turbulente Anfangsphase, in denen auch die 05er zweimal gefährlich vors Leipziger Tor kommen.

Nachdem Yussuf Poulsen vor drei Tagen in der Euro League noch drei Hochkaräter ungenutzt ließ, trifft er gegen Mainz früh zur Führung. Kampls Flanke von rechts spitzelt der dänische Nationalspieler mit dem ausgestreckten Bein aus der Luft ins lange Eck (14.). Nur fünf Minuten später staubt der Stürmer zum 2:0 ab. Sabitzer rutscht nach einer Werner-Eingabe von links noch am Ball vorbei. Poulsen ist in der Mitte zur Stelle (19.).

Heimserie ohne Gegentor endet

Doch die Gäste lassen die Köpfe nicht hängen, kommen vor allem nach Standards zu Chancen, haben nach einer halben Stunde und einer Ecke gleich mehrfach die Möglichkeit, scheitern aber noch an Gulacsi und Upamecano. Der Anschlusstreffer deutet sich an, RB agiert zu fahrlässig in der eigenen Hälfte. Halstenberg verteidigt auf der rechten Seite zweimal schlampig gegen Öztunali, der mit seiner Flanke in der Mitte Onisiwo findet – der Mainzer köpft gegen Demme zum 2:1 (38.). Nach 512 Minuten ohne Bundesligagegentor im heimischen Stadion, muss Keeper Gulacsi das erste Mal wieder hinter sich greifen.

Rangnick wechselt zur Pause, bringt Laimer für Kampl. Der Leipziger Spielmacher ist nach einem Treffer im Gesicht leicht benommen, muss deshalb in der Kabine bleiben. Die Leipziger lauern nun vor allem in der eigenen Hälfte auf Umschaltsituationen. Mainz agiert mutig und auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Aspiranten. Die RB-Dominanz der ersten halben Stunde ist dahin.

Eine richtig starke Aktion im zweiten Durchgang reicht den Leipzigern, um den Sack zuzumachen. Der Mainzer Gbamin spielt einen Fehlpass, den Demme abfängt und blitzschnell den freien Werner bedient. Leipzigs Nationalstürmer umkurvt den gegnerischen Keeper und netzt eiskalt zum 3:1 ein. In der 88. Minute erhöht Werner nach einem schönen Solo sogar noch auf 4:1.

