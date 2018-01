Zwei Ecken, zwei Tore: RB Leipzig geht nach Standards in Freiburg unter

Neues Jahr, alte Probleme: Innerhalb von vier Minuten kassiert RB Leipzig zwei Gegentore nach Standards und verliert das erste Mal in der Bundesliga gegen den SC Freiburg.

Anzeige

Freiburg. RB Leipzig kann seine Schwäche auf fremdem Rasen auch 2018 nicht ablegen. Beim SC Freiburg verliert das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag mit 1:2 (0:0) und bleibt damit im fünften Auswärtsspiel in Serie sieglos. Platz zwei ist damit futsch.

Vor 23.700 Zuschauern im Schwarzwaldstadion bringt Timo Werner die Leipziger gegen seinen Lieblingsgegner zwar mit 1:0 in Führung (66.). Doch innerhalb von vier Minuten dreht der SC Freiburg mit zwei Treffern nach Ecken das Spiel zum Sieg (72. und 76. Minute). Die Mannschaft von Christian Streich gewinnt damit erstmals in der Bundesliga gegen RB und ist nun schon sieben Partien in Folge unbesiegt.

Tor der Leipziger zählt nicht

Coach Hasenhüttl kehrt in Freiburg zu seiner gewohnten 4-2-2-2 Grundformation zurück. Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Schalke gibt es in der Startelf nur eine Veränderung. Timo Werner darf gegen seinen Lieblingsgegner von Beginn an ran und stürmt neben Jean-Kevin Augustin. Kevin Kampl rückt für den Gelbgesperrten Naby Keita ins defensive Mittelfeld neben Diego Demme.

JETZT Durchklicken: die Bilder zum Spiel! SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (5) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (6) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (4) © Imago SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (1) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (2) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (3) SC Freiburg - RB Leipzig (dpa) (2) SC Freiburg - RB Leipzig (dpa) (1) SC Freiburg - RB Leipzig (dpa) (4) SC Freiburg - RB Leipzig (dpa) (3) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (5) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (4) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (3) © Imago SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (1) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (2) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (5) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (1) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (4) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (16) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (15) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (2) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (3) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (11) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (14) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (8) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (10) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (9) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (12) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (13) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (6) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (7) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (2) SC Freiburg - RB Leipzig (Imago) (1)

Zu Beginn können die Leipziger nicht viel mit ihrem Ballbesitz anfangen und finden kaum Lücken in der Fünferkette des Gastgebers. In der 19. Minute zappelt das Leder plötzlich im Freiburger Netz. Bruma versenkt einen abgewehrten Ball von SCF-Keeper Schwolow. Doch Augustin steht vorher bei seinem Abschluss im Abseits. Der Torhüter des Gastgebers ist bei seiner Parade mit dem Franzosen zusammengeprallt, muss von Rafael Gikiewicz ersetzt werden, der sein Debüt in der Bundesliga gibt.

Höhepunkt der ersten Halbzeit in der 33. Minute: Freiburgs Höler ist im gegnerischen Strafraum nach einer Flanke vor Bernardo am Ball und platziert die Kugel Richtung Dreiangel. Doch RB-Keeper Gulacsi fischt den Ball aus dem Winkel. Bis zur Pause beißen sich die Leipziger weiterhin die Zähne an der Defensive des Streich-Teams aus. Freiburg wird offensiv stärker.

Kampl-Treffer nicht gegeben

Der zweite Durchgang beginnt ohne Wechsel. In der 48. Minute treffen die Leipziger zum zweiten Mal das gegnerische Tor. Doch auch dieser Treffer von Kampl zählt nicht, weil der Slowene den Ball bei der Annahme mit dem Arm berührt hat. RB agiert nun druckvoller, Werners Abschluss wird vom Freiburger Keeper vereitelt.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik Peter Gulacsi: Hält, was zu halten ist. Note 2(Gepa Pictures) Konrad Laimer: Nicht so effektiv wie gegen Schalke, kaum Impulse. Note 4 (Gepa Pictures) Willi Orban: Beide Gegentore fallen nach Standards. Mitgefangen, mitgehangen. Note 4 (Gepa Pictures) Dayot Upamecano: Hängt beim 1:2 auch irgendwie drin, sonst gut. Note 3 (Gepa Pictures) Bernardo: Fahrige Vorstellung, ohne klare Linie. Note 5 (Gepa Pictures) Diego Demme: Aufopferungsvoll und gegen Ende mit gefährlichen Bällen in den Strafraum. Note 3 (Gepa Pictures) Kevin Kampl: Emsig und mit einem Tor, das nicht gegeben wird. Note 3 (Gepa Pictures) Marcel Sabitzer: Eine für seine Verhältnisse blasse Vorstellung. Kommt nicht rein in die Partie. Note 4 (Gepa Pictures) Bruma: Selbstbewusst, will immer den Ball, aber ohne Effizienz. Note 3 (Gepa Pictures) Jean-Kevin Augustin: Kaum zu sehen, muss sich steigern. Note 4 (Gepa Pictures) Timo Werner: Sensationelles Tor, hat dazu das 2:2 auf dem Fuß. Note 3 (Gepa Pictures) Yussuf Poulsen: Kurz-Einsatz ohne Höhen und Tiefen. Note 3 (Gepa Pictures) Ibrahima Konaté: Mini-Einsatz als Stoßstürmer bringt keinen Erfolg. Note 3 (Gepa Pictures)

Als Freiburg versucht, selbst in der Offensive aktiv zu werden, ergeben sich mehr Räume. RB führt einen Freistoß in der eigenen Hälfte schnell aus. Sabitzer spielt tief auf Werner. Der Nationalstürmer zieht in die Mitte, geht an zwei Freiburgern vorbei und zirkelt das Leder aus 18 Metern gefühlvoll unten Links ins Eck.

Freiburger Doppelpack nach Ecken

Nur sechs Minuten nach der Führung bekommen die Leipziger mal wieder ein Tor nach einem Standard. Laimer wehrt den Ball nach einer Ecke an den Elfmeterpunkt ab. Dort steht Haberer und nagelt den Ball zum Ausgleich unter die Latte. Die nächste Ecke bringt den Gastgeber sogar in Front. In der Mitte tankt sich Robin Koch zum Fünfer durch und köpft eiskalt zum 2:1 ein - es ist der Endstand.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Marcel Sabitzer (RB Leipzig): „Wir haben es vorher angesprochen, dass es ein Kampfspiel wird. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, am Ende hat Freiburg die drei Punkte. Das ist ärgerlich, wenn du selbst in Führung gehst. Dann müssen wir das über die Zeit bringen.“ Janik Haberer (SC Freiburg): „Was wir heute geleistet haben, nach einem Rückstand so zurück zu kommen, das kostet so viele Kräfte aber liegt uns im Moment ganz gut. Es ist unglaublich, wie wir das Spiel wieder gedreht haben.“ © Imago Willi Orban (RB Leipzig): „Wir sind eigentlich eine kopfballstarke Mannschaft – wir müssen es aber auch zeigen und wieder klar und konsequent verteidigen. Das Ergebnis müssen wir uns selbst zuschreiben. Freiburg stand sehr kompakt. Wir haben versucht, über die Breite zu kommen und auch mal Kreativität zu zeigen. Wir haben einiges richtig gemacht – aber leider zu wenig!“ © Imago Peter Gulacsi (RB Leipzig): "Die Niederlage ist sehr bitter! Es ist ärgerlich, dass die Gegentore wieder nach Standards gefallen sind, aber wir müssen nach vorne schauen! Nächste Woche ist der HSV bei uns zu Hause und da müssen wir die nächsten drei Punkte anvisieren!" © dpa Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): Freiburg war ein Gegner, der versucht hat, uns über Standards zu schlagen – und wir haben es leider wieder nicht geschafft, es gut zu verteidigen. Dementsprechend sind wir sehr enttäuscht. Es war kein fußballerisch hochklassiges Spiel. Wir mussten Geduld mitbringen. Unterm Strich war es zu wenig.“ © Imago Christian Streich (SC Freiburg): „Einmal kommt eben so ein Tag, an dem du Leipzig schlagen kannst. Ich bin richtig froh, dass wir gewonnen haben. Unsere Saison wird ein Ritt auf der Rasierklinge.....Wir wollten nicht passiv sein. Wenn du gegen Leipzig die ganze Zeit tief stehst, wirst du erdrückt. Viele Spieler haben es taktisch klasse gemacht. Wir schießen momentan leider keine Tore aus dem Spiel heraus, sind aber bei Standards sehr stark." © Imago Amir Abrashi (SC Freiburg): "Wir wussten, dass wir unsere Chancen kriegen, wenn wir hinten gut stehen. So darf es gerne weitergehen." © Imago

Statistik

RBL: Gulacsi - Laimer, Orban, Upamecano, Bernardo - Demme, Kampl – Sabitzer, Bruma (88. Konate) – Augustin (72. Poulsen), Werner SCF: Schwolow (24. Gikiewicz) - Gulde, Kempf, Söyüncü - Stenzel, Abrashi, Koch, Günter - Haberer – Petersen (C), Höler (90.+1 Stanko) Tore: 0:1 Werner (66.), 1:1 Haberer (72.) 2:1 Koch (76.) Zuschauer: 23.700

KOMMENTIEREN