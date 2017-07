Zwei Neue im Training von RB Leipzig

Leipzig. Das ging schnell – nur einen Tag nach seiner Landung in Leipzig ist Offensivjuwel Bruma gleich am Dienstag ins Training seines neuen Vereins RB Leipzig eingestiegen. Dabei übte der vom türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul für 14 Millionen Euro verpflichtete Neuzugang teilweise noch individuell mit einem alten Bekannten des Vereins – Anthony Jung.

Beide werden am Dienstagabend beim Testspiel in Meuselwitz (18.30 Uhr) nicht dabei sein. Bruma braucht noch Zeit, für Linksverteidiger Jung hat RB Leipzig keine Verwendung mehr. Nach seiner Leihe in Ingolstadt sollte er sich einen neuen Verein suchen, war bei Bröndby und Bielefeld im Gespräch – doch bisher ohne Erfolg. Nun trainiert er vorerst wieder bei den Leipzigern, bei denen er noch bis 2019 einen Vertrag besitzt.