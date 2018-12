Zwei Stadionverbote bei RB Leipzig: Fans boykottieren Spiel gegen Mainz

Leipzig. Zum Anpfiff verließen etwa 50 Anhänger verschiedener Fanclubs von RB Leipzig den B-Block, in der Mitte klaffte plötzlich ein Loch. Der organisierte Support im Heimspiel gegen den FSV Mainz fiel am Sonntag in den ersten Minuten flach. Am 4:1-Erfolg im Bundesligaspiel der Rasenballer änderte das nichts. Was war passiert?