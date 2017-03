Zwei Vorlagen, ein Tor: Ziane rettet Punkt für 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Mit einem Last-Minute-Tor hat der 1. FC Lok Leipzig einen Punkt bei Viktoria Berlin gerettet. Djamal Ziane traf eine Minute vor dem Abpfiff zum 3:3. In der ersten Halbzeit sah zunächst wenig noch einem Punktgewinn für die Gäste aus. In der 19. Minute holte Robert Zicker den Berliner Ümit Ergirdi im Strafraum von den Beinen. Der Strafstoß verwandelte der Gefoulte gleich selbst. Eine Viertelstunde später war erneut der Türke zur Stelle und erhöhte per Kopf auf 2:0.