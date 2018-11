DFB-Vize Rainer Koch: Wegen Regionalliga-Reform – Kommt die zweigleisige 3. Liga? 

Weshalb er diese Idee der geteilten 3. Liga nun einbringt? "Wäre die 3. Liga zweigleisig, hätten wir eine echte pyramidale Ligenstruktur und mit der Bildung der dann fünf oder sogar sechs Regionalligen überhaupt kein Problem" , so erklärt es Koch.

Kommt die zweigleisige 3. Liga? In der aktuellen Ausgabe der Sport Bild spricht DFB-Vizepräsident Rainer Koch über diese Möglichkeit. Dabei geht es vor allem um den Streit der Regionalliga-Reform , welche im September 2019 verabschiedet werden soll. Denn die geplante Reduzierung von aktuell fünf auf vier Regionalligen ab der Saison 2020/21 hält auch Koch für extrem problematisch.

Koch ist gegen Zwangsaufteilung des Nordostens

Der 59-Jährige ist vor allem gegen eine Zwangsaufteilung des Nordostens in die Nord- und Bayern-Ligen, um dann auf vier Regionalligen zu kommen. Denn seiner Meinung nach, begründen sich die Probleme in den Flächengebieten des Nordens, Ostens und Südostens in den großen Entfernungen zwischen den Spielorten.

Koch: "Wir werden uns in Bayern - und die Kollegen im Norden auch nicht - keinesfalls gegen den Willen des Nordostens stellen, und sind auch gegen einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss, der die Regionalliga Nordost aufteilen würde. Ein Verein aus Cottbus dürfte dann nicht mehr nach Dresden, Leipzig oder Erfurt fahren, sondern müsste stattdessen nach Hamburg und Flensburg. Und Vereine aus Erfurt, Leipzig oder Dresden dürften nicht mehr nach Halle, Berlin oder Cottbus, müssten stattdessen nach Memmingen oder Passau."