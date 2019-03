Zweikampf der Woche: Verspielt Gladbach noch die Champions League?

Pro: Ja, es droht ein übler Absturz

Erst das 0:3 gegen Hertha BSC, dann das 0:3 gegen Wolfsburg und nun das 1:5 gegen den FC Bayern München: Drei Heimniederlagen hintereinander mit mindestens drei Gegentoren hat die Borussia in der Bundesliga-Geschichte zuvor noch nie kassiert.

Kapitän Lars Stindl stellte fest: „Man darf nicht in drei Heimspielen in Folge so unter die Räder kommen. So versauen wir uns das Torverhältnis.“ Und noch schlimmer: die Qualifikation für die Champions League.