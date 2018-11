Zweikampf der Woche: Muss sich Löw von seiner Weltmeister-Achse trennen?

PRO: Ja, sie hat im Team nichts zu suchen

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Was für ein Jahr für die Nationalelf: Das erste Vorrundenaus überhaupt bei einer WM, die meisten Niederlagen in der Geschichte des DFB (sechs) und dann noch der historische Abstieg in der Nations League – weil Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch verschleppt und erst im Rückspiel in Frankreich (1:2) sowie im Test gegen Russland (3:0) eingeleitet hat.

Sein größter Fehler: den Neuaufbau mit der „Achse“ Neuer, Boateng, Hummels, Kroos und Müller anzugehen, die im Nationalteam nichts mehr zu suchen hat. Neuer ist mit 46,2 Prozent abgewehrten Torschüssen der zweitschlechteste Torwart der Bundesliga, Müller hat seit acht Monaten nicht für den DFB getroffen, Hummels gewinnt am Boden kaum mehr als jeden zweiten Zweikampf, Boateng hat seit 2015 keine 20 Bundesliga-Spiele mehr in einer Saison geschafft und Kroos war seit Februar nur an vier Treffern in allen Wettbewerben beteiligt. Löw muss sich endgültig von seiner Achse trennen, die ohnehin längst keine mehr ist.