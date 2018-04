Zweikampf der Woche: Erreicht der Hamburger SV noch die Relegation?

Jetzt seid ihr dran! Packt es der Hamburger SV noch und erreicht die Relegation?

Heiko Ostendorp, Fußballchef beim Sportbuzzer: "Ja, weil Christian Titz der Richtige ist"

Es ist schon grotesk, dass eine Mannschaft, die 15 Spiele in Serie nicht gewonnen hat, überhaupt noch vom Klassenerhalt träumen darf. Und dass danach eine gute Partie ausreicht, um noch mal Hoffnung zu schöpfen – aber dies entspricht nun mal den (traurigen) Tatsachen. Und ich glaube seit Sonnabend tatsächlich daran, dass es der HSV noch in die Relegation schaffen wird. Beim 3:2 gegen Schalke hat das Team (endlich) genau die Tugenden gezeigt, die man im Abstiegskampf braucht: Einsatz, Willen, Leidenschaft! Trainer Christian Titz ist es zudem irgendwie gelungen, seinem toten Haufen noch mal Leben und sogar Selbstvertrauen einzuimpfen. Und wer den Tabellenzweiten schlagen kann, kann auch gegen alle anderen Teams bestehen. Von diesem Spiel und der Erkenntnis wird der HSV in den letzten fünf Begegnungen profitieren – mit Wolfsburg und Freiburg gibt es noch zwei Direktduelle, in denen aus dem Fünkchen Hoffnung noch Glaube und Überzeugung werden kann. Ich traue Titz zu, dass er es schafft und den Dino zumindest auf Platz 16 führt.

Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei T-Online.de: "Nein, weil der nötige Charakter fehlt"

Der HSV brauchte 132 Tage und 15 Spiele, um wieder zu gewinnen. Diese wunderbare Stadt Hamburg, die großartigen Fans und der tolle Verein haben den Sieg verdient. Und sie hätten auch den Klassenerhalt verdient – wenn in den vergangenen Jahren nicht so viele unfähige Menschen an der HSV-Spitze den Klub zu Grunde gerichtet hätten. So schafft er es leider nicht. Mit Skandalen, Pleiten und Peinlichkeiten ist der HSV zum Gespött verkommen. Das Entscheidende, wenn es nun noch um das mögliche Erreichen der Relegation geht: Die Mannschaft ist zu schlecht. Den jungen Spielern fehlt die Erfahrung, den älteren der Charakter. Wer sich in sieben Jahren allein achtmal in Folge mit 3:50 Toren beim FC Bayern abschlachten lässt, wird auch nicht fünf Punkte in fünf Spielen auf Mainz aufholen. Wichtiger ist der Neuaufbau, am besten endlich mit fähigen Leuten, die eine vielversprechende, junge Mannschaft aufbauen. Vielleicht Jörg Schmadtke und Peter Stöger. Die haben das in Köln schon mal geschafft – auch wenn ihnen kein Happy End vergönnt war.