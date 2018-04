Zweikampf der Woche: Gewinnt Klopp mit Liverpool die Champions League?

​PRO: Ja, weil er dazugelernt hat

Jürgen Klopp hat fünf von sechs Finals als Trainer verloren, darunter zwei im DFB-Pokal und eines in der Champions League. Das nächste in der Königsklasse wird er gewinnen – und zwar dieses Jahr. Weil er daraus gelernt hat.

Klopp hat in Liverpool eine Giganten-Truppe auf die Beine gestellt. Die hat mit ihrer Spielweise zwar gelegentlich Probleme mit kleinen Gegnern (siehe das 2:2 am Sonnabend gegen Schlusslicht West Bromwich), aber gegen Spitzenteams funktioniert sie perfekt. Bestes Beispiel: die Demontage von Guardiola und Manchester City (3:0, 2:1) im Viertelfinale. Auch die im Wettbewerb verbliebenen AS Rom, Real Madrid und FC Bayern gehören in diese Kategorie.