Zweikampf der Woche: Hat sich Joachim Löw zum WM-Start verzockt?

Ja, Löw lag gleich mehrfach daneben

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Die deutsche Nationalelf war gewarnt: Die miese Vorbereitung, der Aufruhr um Mesut Özil und Ilkay Gündogan oder die schlimme Bilanz der letzten Weltmeister bei ihren nächsten Turnieren – drei scheiterten in der Vorrunde. Statt die richtigen Schlüsse zu ziehen, war beim DFB nur eines titelverdächtig: Wie die Verantwortlichen die Situation schönredeten. Wenn der Start gegen eine Truppe wie Mexiko dann dermaßen danebengeht, hat sich vor allem einer verzockt: der Trainer.

Die Entscheidung für Neuer nach acht Monaten ohne Einsatz, die Startelfnominierung des umstrittenen Özil und der Einsatz des zuletzt verletzten Jérôme Boateng: Löw lag letztlich in allen Fällen daneben, anders ist der blutleere Auftritt nicht zu erklären. Reus, Süle oder ter Stegen sind alle in Topform – mit ihnen von Beginn an wäre das nicht passiert. Der Bundestrainer muss nun umbauen, um das Vorrundenaus zu verhindern.