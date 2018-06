Zweikampf der Woche: Ist Messis Zeit vorbei?

PRO: Ja, er ist ein Schatten seiner selbst

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Die große Zeit von Messi ist offenbar vorbei. In der ersten Hälfte gegen Kroatien (0:3) hatte er nur 20 Ballkontakte. Er steht mehr als er läuft. Seine Körpersprache? Leidenschaftslos. Er ist ein Schatten seiner selbst.

Messi und das Nationalteam: So richtig gepasst hat das nie. Er hat insgesamt fünf WM-Tore erzielt - keines davon nach der Gruppenphase. Außer dem Olympiasieg 2008 fehlt ihm ein Titel mit Argentinien.

Im Verein, beim FC Barcelona, entschied Messi früher regelmäßig große Spiele. Er wurde fünfmal Weltfußballer. Das letzte Mal liegt allerdings drei Jahre zurück. Kein Wunder: In der Champions League hat er in den letzten drei Jahren ab dem Viertelfinale kein einziges Tor geschossen. Ronaldo erzielte 16.

Messi ist am Sonntag 31 geworden. Er hat noch eine Chance: Dienstag gegen Nigeria kann er beweisen, dass ich falsch liege. Mir fehlt der Glaube daran.

CONTRA: Nein, Messi zeigt es noch mal allen

Die Diskussion um Lionel Messi erinnert mich an ähnliche Dauerdebatten um Roger Federer. Auch der größte Tennisspieler aller Zeiten wurde schon so oft abgeschrieben in den letzten Jahren – und kam immer wieder zurück. Derzeit ist der 36-jährige übrigens die Nr. 1 der Welt.