Zweikampf der Woche: Kann irgendwer den FC Bayern stoppen?

PRO: Ja, Meister wird der BVB!

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Bereits der Auftakt gegen Hoffenheim hat trotz des 3:1-Siegs gezeigt: Der FC Bayern ist in dieser Saison verwundbar und könnte sich selbst stoppen. Im Kader steckt zwar viel Qualität, aber auch reichlich Explosionsgefahr, wie am ersten Spieltag zu sehen (und zu hören) war. Ob Hummels, Boateng, Robben oder Ribéry – einer jammert immer. Nach sechs Meistertiteln in Folge schielen ohnehin alle Stars eher auf den Henkelpott.

Ich traue vor allem Borussia Dortmund zu, die Bayern-Dominanz zu beenden. Die Schwarz-Gelben haben sich gut und absolut sinnvoll verstärkt. Außerdem bin ich überzeugt, dass der BVB mit Lucien Favre endlich den richtigen Trainer gefunden hat, der es bislang auf all seinen Stationen geschafft hat, das Maximum aus seiner Mannschaft rauszukitzeln.

Gelingt dem Taktikfuchs dies auch in Dortmund, kommen die Bosse mit seiner nicht immer einfachen Art klar und lassen ihn machen, dann kann das gelingen, was sich viele Fans wünschen – dass der Meister 2019 nicht Bayern München heißt.