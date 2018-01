Zweikampf der Woche: Muss Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang sofort verkaufen?

Pierre-Emerick Aubameyang soll kurz vor einem Wechsel nach England stehen. Über 60 Millionen Euro soll der BVB für den Gabuner bekommen. Eine Menge Geld, mit dem ein Nachfolger geholt werden könnte. Der SPORTBUZZER stellt einige Kandidaten vor. © imago/dpa/Getty/Montage

Es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Liste: So ziemlich jedes große Sturmtalent Europas wird mit dem BVB in Verbindung gebracht. Dazu gehört auch Kasper Dolberg. Mit gerade einmal 20 Jahren ist der Däne bei Ajax Amsterdam bereits Stammspieler. Auch in Dänemarks Nationalmannschaft feierte der Stürmer bereits sein Debüt. Die „Bild“ spekulierte bereits, dass Dortmund den talentierten Angreifer für rund 20 Millionen Euro aus Amsterdam loseisen könnte. © imago

Olivier Giroud steht aktuell noch bei Arsenal unter Vertrag. Seine Treffer-Quote ist beeindruckend: In 252 Erstligaspielen in Frankreich und England erzielte er länderübergreifend 106 Tore. In dieser Saison kommt er allerdings meist von der Bank ins Spiel und soll deshalb unzufrieden sein. Zuletzt fehlte er angeschlagen. Schon im Sommer soll er kurz vor einem Wechsel zum BVB gestanden haben. Sein aktueller Marktwert laut transfermarkt.de: 20 Millionen Euro. © Imago

Ein neuer Dembélé für den BVB? Der 21-jährige Franzose Moussa Dembélé spielt aktuell für Celtic Glasgow und kommt in dieser Saison auf vier Tore in 13 Partien. Er ist innerhalb kürzester Zeit zu einem Fixpunkt der Celtic-Offensive avanciert. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei nur fünf Millionen Euro. © Imago

Einer der besten Stürmer der Welt - wenn er fit ist. Arkadiusz Milik vom SSC Neapel schoss in seinen 177 Spielen 76 Tore. In Italien schaffte er seinen Durchbruch, fehlt aber derzeit durch seinen zweiten Kreuzbandriss in Folge. Schon in der Vorsaison verpasste er Pflichtspiele für den SSC. © imago

Erst im vergangenen Sommer 2016 wagte Patrik Schick den Sprung in eine europäische Top-Liga. Prompt schaffte der 21-Jährige aber den Durchbruch und erzielte für Sampdoria Genua sieben Tore in der Serie A. Für die tschechische Nationalmannschaft feierte Schick sein Debüt. Allerdings ist fraglich, ob der Youngster auf Anhieb in Aubameyangs Fußstapfen treten könnte. Schick wäre wohl eher eine langfristige Lösung, die Zeit braucht. © imago

Kehrt er zurück in die Bundesliga? Der Niederländer Bas Dost wechselte erst im August 2016 von Wolfsburg nach Lissabon. Seitdem trifft er für Benfica in fast jedem Spiel. Vergangene Saison machte er in 31 Partien 34 Tore, auch in dieser Spielzeit steht er nach 18 Spielen schon wieder bei 19 Treffern. Der 28-Jährige hat aktuell einen Marktwert von 16 Millionen Euro. Doch würde Sporting den Topstürmer überhaupt abgeben? Sein Vertrag läuft noch bis 2020. © Imago

Jann-Fiete Arp erzielte gegen Stuttgart sein erstes Bundesliga-Tor und feierte gerade erst seinen 18 Geburtstag. Beim BVB stand er schon als Jugendspieler auf dem Zettel. Er ist eines der größten Stürmertalente Deutschlands. © getty

Einen starken Aufstieg in den vergangenen Jahren hat Vincent Aboubakar hingelegt. Aktuell spielt er auf Leihbasis beim FC Porto und schoss in dieser Saison in 27 Pflichtspielen schon 24 Tore. Er ist körperlich stark und ein echter Mittelstürmer. Mit einem Marktwert von 13 Millionen wäre er zudem recht günstig zu haben. © imago

Alassane Pléa ist mit seinen 24 Jahren ein spannender Stürmer von OGC Nizza. In 18 Ligaspielen in dieser Saison schoss er fünf Tore. Seine Quote in der Europa League ist noch besser: In sechs Spielen schoss er gleich vier Tore. Er ist ein Spieler mit Entwicklungspotenzial. © imago

Der Franzose Sebastien Haller ist noch jung, aber trotzdem schon extrem torgefährlich. Der 23-Jährige spielt seit diesem Sommer für Eintracht Frankfurt und erzielte in 20 Partien 11 Treffer - darunter war auch ein spektakuläres Fallrückzieher-Tor. Der aktuelle Marktwert des 1,90 Meter großen Angreifers liegt bei 12 Millionen Euro. © Imago

Er ist einer der spannendesten Stürmer Europas: Cedric Bakambu. Der in Frankreich geborene und für die kongolesische Nationalmannschaft spielende Makambu stieg einst mit Sochaux ab, startete mit Bursaspor durch und schoss Villarreal CF ins Europa-League-Halbfinale gegen den FC Liverpool. Er spielt auch jetzt noch für den spanischen Verein und steht in dieser Saison bei acht Toren in 10 Spielen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 16 Millionen Euro. Das größte Problem: Er hat noch Vertrag bis 2022 und steht Gerüchten zufolge vor einem Wechsel. © Imago

Alexandre Lacazette wäre die Premiumlösung. Der Franzose erzielte im November beim Länderspiel in Köln beide Tore gegen Deutschland. Kostenpunkt für den Stürmer: Rund 60 Millionen Euro. Allerdings wechselte Lacazette erst in diesem Sommer für 53 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Arsenal. © Imago

Iñaki Williams wurde in einer Talentschmiede ausgebildet, die schon so manchen Star hervorgebracht hat. Der 23-Jährige ist das derzeit begehrteste Eigengewächs von Athletic Bilbao. Laut „Mundo Deportivo“ hatte der BVB schon in der Vergangenheit großes Interesse am Spanier (Wurzeln in Ghana und Liberia). Zudem könnte Williams bis zu 50 Millionen Euro kosten. © imago

Fedor Smolov ist ein wahrer Exot in dieser Aufzählung: Mit 27 Jahren ist der russische Nationalspieler längst aus dem Talent-Alter raus. Schon im vergangenen Winter war der Torjäger für rund zehn Millionen Euro beim BVB im Gespräch – nun könnte Smolov erneut zum Kandidaten werden. © imago

Der Spanier Alvaro Morata wechselte im Sommer für 62 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Chelsea. Beim neuen Klub traf er in der Premier League in 20 Partien zehn Tore. Der 1,86 Meter große Morata ist ein wuchtiger Stürmer, der über einen exzellenten Torriecher verfügt. Aber für ihn müsste der BVB schon sehr tief in die Tasche greifen. © Imago