Zweikampf der Woche: Bekommt die Nationalmannschaft mit Joachim Löw die Kurve?

PRO: Ja, Deutschland kommt zurück

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Zwar stehen noch 17 Spieler im Kader, die in Russland versagt haben. Aber keiner konnte ernsthaft erwarten, dass Löw gleich die halbe Mannschaft austauscht – was auch ein weiterer Fehler gewesen wäre.

Mario Gomez – Note 5: Gold wert gegen Schweden, mit einigen Chancen gegen Südkorea. Am Joker lag es nicht, ein Treffer im letzten Gruppenspiel wäre aber durchaus drin gewesen. Hat wieder einmal bewiesen, dass er im deutschen Trikot längst nicht so treffsicher ist wie im Verein. © Getty

Leon Goretzka – Note 6: Bekam im letzten Gruppenspiel die Startelfchance und spielte erschreckend schwach. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, eine unglückliche Aktion an die andere. Nutzte auch seine große Möglichkeit zum 1:0 per Kopf nicht. © imago/Moritz Müller

Joshua Kimmich – Note 6: So stark seine Saison beim FC Bayern war, so schwach war seine WM. Agierte viel zu offensiv, dabei dann nicht effektiv genug. Ein Schatten seiner selbst. © Getty

Denn die Qualität bei der Nationalmannschaft ist unbestritten vorhanden, bei der Weltmeisterschaft scheiterte das DFB-Team vielmehr an der überheblichen Einstellung. Löw hat das erkannt und wird seinen Spielern eintrichtern, was es braucht, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Dass er dazu in der Lage ist, hat er schon mehrfach bewiesen.

Schon am Donnerstag gegen den frischgebackenen Weltmeister Frankreich muss und wird die Nationalmannschaft ein anderes Gesicht zeigen als in Russland. Auch die Spieler wissen, dass sie den Kredit des Titelgewinns von 2014 verzockt haben und jetzt liefern müssen. Ganz sicher: Deutschland wird wieder zurückkommen.