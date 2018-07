​PRO: Ja, weil es nur Gewinner gibt

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Fünfmal Weltfußballer, fünfmal Champions-League-Sieger, Europameister mit Portugal: Cristiano Ronaldo hat alles erreicht, was er hat erreichen können. Nun hat er noch Lust auf eine neue Herausforderung in Italien, das ist doch eine großartige Nachricht. Die Hoffnungen einer ganzen Nation ruhen auf Ronaldo. Seit Jahren steckt die Serie A in der Krise. Er soll sie wiederbeleben. Er soll die Initialzündung sein, damit endlich wieder echte Topstars nach Italien kommen.

Und er soll Juventus die europäische Krone besorgen – erst zum dritten Mal in der ruhmreichen Klubgeschichte. Nach 1985, als 39 Fans im Heysel-Stadium ums Leben kamen. Und nach 1996. Bei diesem Deal gibt es nur Gewinner. Real braucht nach drei Champions-League-Titeln in Folge ohnehin einen Umbruch, nachdem bereits Trainer Zinédine Zidane gegangen ist. Ronaldo kann beweisen, dass er mit 33 Jahren längst nicht vor dem Karriereende steht, und Juve darf wieder träumen. Nur eines ist schade: In der Bundesliga könnten wir einen Ronaldo genauso gut gebrauchen.