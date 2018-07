Zweikampf der Woche: Soll Oliver Bierhoff als DFB-Manager gehen?

PRO: Ja, seine Fehlerliste ist zu lang

Natürlich stand Oliver Bierhoff nicht auf dem Platz und köpfte gegen Südkorea den Ball nicht am Tor vorbei. Er machte auch nicht die Aufstellung und auch nicht die Taktik - dennoch hat er einen großen Anteil am aktuellen Zustand und vor allem der Wahrnehmung der Nationalelf.

„Die Mannschaft“, wie sie von Bierhoff getauft worden war, hielt bei der WM nicht „zsmmn“, wie ein weiterer Bierhoff-Claim lautete. Sie entfremdete sich untereinander, von den Fans ohnehin. Überteuerte Eintrittspreise und familienunfreundliche Anstoßzeiten bei den Länderspielen, ein Bezahl-Fanclub Nationalmannschaft, die Abschottung des Teams ohne öffentliche Trainingseinheiten in der Vorbereitung, die Fehlentscheidung bei der Quartierwahl in Russland - alles Bierhoffs Werk.

Der Team-Manager oder Direktor, oder wie auch immer er jetzt sich jetzt genau nennen darf oder will, hat es nicht mal geschafft, Mesut Özil in der Erdogan-Affäre zum reden zu (br)(zw)ingen, was das Team spaltete. Will man sich beim DFB künftig wieder volksnaher und bodenständiger geben, muss ein neuer Mann her. Bierhoff ist für diese Werte einfach nicht der Richtige.