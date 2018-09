Flexibel einsetzbar, technisch stark und ein Führungsspieler: Vieles an Joshua Kimmich erinnert an Philipp Lahm. Aber kann der 23-Jährige wirklich Lahms Nachfolger bei den Bayern und im Nationalteam sein? Darüber diskutieren SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp und Florian Wichert, Head of Fußball und Sport von t-online.de.