Zweimal zu Null: Hannover 96 macht hinten dicht!

Auf ihre Defensive können sich die „Roten“ verlassen, in den vergangenen vier Spielen gab es kein Gegentor. Das soll auch in Würzburg so bleiben.Es war eines dieser Spiele, über die nach dem Abpfiff noch lange diskutiert wird, weil die Urteile sehr unterschiedlich ausfielen. So richtig zufrieden waren die meisten Fans der „Roten“ nicht mit der Leistung von Hannover 96 beim 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg.

Zu verschwenderisch war der Fußball-Zweitligist nach der Führung mit seinen Chancen umgegangen und deshalb noch einmal in die Bredouille geraten, und in der Abwehr rumpelte es nach der Pause doch ab und an recht heftig. Auf der anderen Seite holte 96 erneut drei Punkte und setzte sich damit in der Spitzengruppe fest.