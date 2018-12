2. Liga kompakt: Darmstadt-Comeback nach 0:2-Rückstand in Aue - drei Sonntagsspiele, drei Remis

Innerhalb von nur zwei Minuten gelang dem SV Darmstadt 98 am Sonntag bei Erzgebirge Aue das Kunststück, einen 0:2-Rückstand in ein 2:2-Remis zu verwandeln. In den Parallelspielen der 2. Liga trennten sich sowohl Sandhausen und Regensburg als auch Ingolstadt und Heidenheim unentschieden.

Anzeige

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim hat ein erfolgreiches Heimdebüt von Trainer Jens Keller verhindert. Im ersten Heimspiel des neuen Trainers vom FC Ingolstadt 04 sorgte Heidenheims Denis Thomalla am Sonntag in der 76. Minute für den 1:1 (0:1)-Endstand. Zuvor hatte FCI-Angreifer Dario Lezcano (24. Minute) nach einem Fehler in der FCH-Defensive die Gastgeber in Führung geschossen. Mit nun 27 Punkten verpassten es die Heidenheimer durch das Remis allerdings, ihren Hinrunden-Rekord aus der Saison 2016/17 einzustellen. Damals hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nach 17 Spielen 29 Zähler auf dem Konto - so viele wie noch nie zuvor in der Zweitliga-Historie des Klubs.

SV Sandhausen - Jahn Regensburg 2:2 (2:1)

Die Sieglos-Serie des SV Sandhausen hält an. Nach einem Gegentreffer durch Sargis Adamyan in der 4. Minute der Nachspielzeit kam der seit nun sieben Liga-Spielen sieglose SVS am Sonntag nur zu einem 2:2 (2:1) gegen den SSV Jahn Regensburg. Adamyan (16.) hatte die ansonsten schwachen Gäste auch in Führung gebracht. Anschließend drehten Stürmer Andrew Wooten (20.) per Kopfball und Philipp Förster (45.) mit einem herrlichen Distanzschuss die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat. Die Regensburger stecken nach dem vierten sieglosen Liga-Spiel nacheinander weiter im Mittelfeld der Tabelle fest. Sandhausen rückte durch das Remis vor 4437 Zuschauern im BWT-Stadion am Hardtwald zumindest vorerst auf den drittletzten Platz vor.

Alle Trikots der Zweitligisten für die Saison 2018/2019 im Überblick Die neuen Trikots der Zweitliga-Vereine: Hier mit Aytac Sulu (Darmstadt); Pierre-Michel Lasogga (Hamburg), Brian Hamalainen (Dresden). ©

Anzeige

Erzgebirge Aue - SV Darmstadt 98 2:2 (0:0)