Zweite Runde im Fußball-Sachsenpokal ausgelost

Riesa. Fußball-Oberligist Inter Leipzig trifft in der zweiten Runde des Sachsenpokals auswärts auf den Landesklasse-Vertreter FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach. Das ergab die Auslosung am Freitag zum Auftakt der Landesliga-Staffeltagung in Riesa. Auch Roter Stern Leipzig muss am Pokalwochenende 2./3. September ins Erzgebirge reisen, wo es zu einem Landesklasse-Duell kommt. Die Leipziger aus der Nordstaffel gastieren beim SV Olbernhau aus der Weststaffel.