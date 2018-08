Zweite Runde : So geht es für Chemie Leipzig im DFB-Pokal weiter

Die zweite Hauptrunde findet dann am 30. und 31. Oktober statt. Das bedeutet Chemie spielt an einem Dienstag oder Mittwoch, also wohl nicht vor 18 Uhr. Damit benötigt der Alfred-Kunze-Sportpark für die kommende Partie eine mobile Flutlichtanlage. „Das stemmen wir. Wir wollen auf jeden Fall in unserem Stadion spielen“, stellte Chemie-Vorstandschef Frank Kühne klar.