Zweiter Neuzugang: RB Leipzig holt Amadou Haidara aus Salzburg

Leipzig. Bundesligist RB Leipzig hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie bereits im Vorfeld mehrfach kolportiert, tritt Amadou Haidara vom FC Red Bull Salzburg am 1. Januar seinen Dienst bei den Messestädtern an. Das gab der Club am Samstag unmittelbar im Anschluss an den 3:2-Sieg (2:0) gegen den SV Werder Bremen bekannt.

„Wir freuen uns sehr, dass es nun mit der Verpflichtung von Amadou Haidara geklappt hat", sagte RB-Coach Ralf Rangnick zur Personalie. Es gibt in seinem Alter nicht viele Spieler, die über so großes Potenzial verfügen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um die Nachfolge von Naby Keita anzutreten.“ Der 20-Jährige erhält einen Vertrag bis Juni 2023 und wird in Leipzig die Rückennummer 8 tragen. Allerdings kann er dem aktuellen Bundesliga-Vierten nicht sofort unter die Arme greifen. Haidara laboriert aktuell an einem Riss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie und wird laut RB noch einige Wochen fehlen. "Natürlich ist es sehr schade, dass er noch länger wegen seiner Verletzung ausfällt", so der Trainer. "Aber wir hoffen, dass der konservative Heilungsprozess erfolgreich ist und er uns womöglich im Verlauf der Rückrunde noch helfen kann."