Mit Köpfchen: RB Leipzig behält in Mainz die Nerven

Mainz. RB Leipzig hält die hartnäckige Konkurrenz aus Hoffenheim und Dortmund weiter auf Abstand. Am Mittwochabend feiert das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl mit dem umkämpften 3:2 (0:0)-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 den zweiten Erfolg in der englischen Woche. Der Vorsprung auf den Champions-League-Qualifikationsrang beträgt damit immer noch komfortable fünf Punkte.

Die ersten beiden Treffer erzielen Marcel Sabitzer und der genesene Toptorschütze Timo Werner zu Beginn der zweiten Halbzeit. Naby Keita gelingt die Entscheidung, nachdem Mainz per Elfmeter zwischenzeitlich noch einmal für Spannung gesorgt hatte. In der Nachspielzeit erzielt der FSV in Unterzahl noch das 3:2. Für Mainz wird die Luft im Abstiegskampf nach der vierten Niederlage in Serie dünner.

Erstes Fazit von Guido Schäfer zum Sieg von RB Leipzig in Mainz

Im Vergleich zum 4:0-Sieg am Samstag gegen Darmstadt wechselt Hasenhüttl auf drei Positionen: Gulacsi steht wieder im Tor. Der junge Dayot Upamecano nimmt den Platz des dienstältesten Feldspielers Marvin Compper in der Innenverteidigung ein. Der 31-Jährige wird geschont und ist nicht mit ins Rhein-Main-Gebiet gereist. Stürmer Yussuf Poulsen steht zwei Monate nach seinem Muskelbündelriss wieder in der Startelf und beginnt für Oliver Burke.

Zwei Großchancen für Mainz

Der Gastgeber, mit fünf Neuen im Team, ist von Beginn an aggressiv und mutig. Nach sieben Minuten zieht Jean Gbamin bei einem Freistoß aus 35 Metern mit einem strammen Schuss ab – Gulacsi ist mit einer starken Parade zur Stelle. Hasenhüttl hatte vor den gefährlichen Mainzer Standards gewarnt. Doch immer wieder holt der FSV Ecken heraus und stellt RB vor brenzlige Situationen.

Durchklicken: Guido Schäfers "Bullenbarometer" zum Spiel in Mainz Peter Gulacsi: Glänzend bei frühem Freistoß, immer im Bilde. Note 2. (@ GEPA Pictures) Dayot Upamecano: Hat es schwer gegen Cordoba, wandelt am Platzverweis. Note 4. (@ GEPA Pictures) Willi Orban: Der Abwehrchef ohne Chef-Allüren. Held der Arbeit, gute Partie. Note 2. (@ Imago) Bernardo: Stabiler Faktor, am 2:0 beteiligt. Note 3. (@GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Nicht so frisch wie gegen Darmstadt, braucht Schonung. Note 3. (@GEPA Pictures) Stefan Ilsanker: Griffig, bissig, verhindert mit Rustikal-Grätsche finalen Konter. Note 2. (@ GEPA Pictures) Diego Demme: Beim Elfer nahezu unschuldig. Wie immer immer unterwegs. Note 3. (@ GEPA Pictures) Rani Khedira: Kommt in der 76. Minute für Forsberg. Keine Note. (@ GEPA Pictures) Dominik Kaiser: Ersetzt in der 85. Minute den angeschlagenen Keita. Keine Note. (@ GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: Klasse-Tor, präsent, unverzichtbar. Note 2. (@ GEPA Pictures) Naby Keita: Der Spielmacher tritt erst in Erscheinung, als Mainz aufmacht. In dieser Phase glänzt er und sorgt fürs 3:1. Note 3. (@ GEPA Pictures) Yussuf Poulsen: Gibt alles, ist aber noch nicht in der Form vor seiner Verletzung. Note 3. (@ GEPA Pictures) Timo Werner: Kommt für Upamecano und ist gleich auf Betriebstemperatur. Wohl dem, der solche Fußballer einwechseln kann. Note 2. (@ Imago) Emil Forsberg: Sensationelle Vorlage auf Sabitzers Kopf. Hat es gegen bissige Mainzer schwer. Note 3. (@ dpa)

Auch Leipzig kommt mit Keita und Sabitzer zu seinen Möglichkeiten, aber die 100-prozentigen Chancen kreiert Mainz. Nach 20 Minuten hat RB schon zum zweiten Mal großes Glück. Bojan setzt sich im Strafraum durch, spitzelt den Ball Richtung langes Eck an Gulacsi und knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite lässt Poulsen eine Kontermöglichkeit nach 26 Minuten ungenutzt.

Höchststrafe für Upamecano

In der umkämpften Partie lässt sich der 18-jährige Upamecano nach einer halben Stunde zu einem sinnlosen Schubser hinreißen und kassiert Gelb. Nur zehn Minuten später die Höchststrafe – der Trainer wechselt ihn noch vor der Pause aus. Der neue A-Nationalspieler Werner kommt früher als vermutet zum Einsatz. Ilsanker rutscht für den Franzosen in die Innenverteidigung.

Blitzstart in Halbzeit zwei: Keine drei Minuten dauert es, da köpft Sabitzer völlig frei zum 1:0. Fast artistisch die Vorlage von Forsberg mit der Hacke. Leipzig ist nach einer Führung in der Bundesliga noch nie besiegt worden. Auch diesmal lügt die Statistik nicht. Nur vier Minuten später bereitet Forsberg den nächsten Treffer vor: Seine Ecke köpft Werner zum 2:0 ein und erzielt bereits sein 15. Saisontor.

Fotogalerie: 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (4) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (5) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (6) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (3) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (1) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (2) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (9) (Gepa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (10) (Gepa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (11) (Gepa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (8) (Gepa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (7) (Gepa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (12) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (14) (dpa) RB Leipzig war zur englischen Woche zu Gast am Mainzer Bruchweg (15) (Gepa)

Demme bringt in der 68. Minute den Mainzer Donati im Strafraum unglücklich zu Fall. Beim anschließenden Elfmeter hat Gulacsi keine Chance. Der Gastgeber ist nun im Aufwind. Der eingewechselte Muto köpft nur fünf Minuten später um Zentimeter am RB-Tor vorbei.

Hasenhüttl stärkt die Defensive, bringt Khedira eine Viertelstunde vor Schluss für Forsberg. Leipzig wirkt jetzt stabiler. Keita macht in der 81. Minute den Deckel drauf. Nach einem Lauf über das halbe Spielfeld schließt er souverän zum 3:1 ab. Keita muss kurz vor Schluss noch verletzt ausgewechselt werden. Der Mainzer Gbamin sieht nach Foul an Khedira in der 89. Minute Rot - bereits sein dritter Platzverweis in dieser Saison. Trotz Unterzahl trifft Mainz in der Nachspielzeit noch zum 3:2.

Statistik: RB: Gulácsi - Bernardo, Orban (C), Upamecano (41. Werner), Halstenberg – Ilsanker, Demme – Forsberg (75. Khedira), Keita (84. Kaiser) – Sabitzer, Poulsen. Mainz: Lössl – Donati, Bell (C), Hack, Brosinski – Gbamin (Rot), Frei – Öztunali, Quaison (55. Theki), Bojan (67.Muto) - Cordoba. Tore: 1:0 Sabitzer (48.), 2:0 Werner (52.), 2:1 Samperio (69. FE), 3:1 Keita (81.), 3:2 Muto (90.+1). Zuschauer: 26.379.

