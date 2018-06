Zweiter Tag des Reitturniers in Isernhagen: Maximilian Geßner überflügelt alle

Der Bezirksmeister der Jungen Reiter stand skeptisch am Rand des Abreiteplatzes. Sollte sein Ergebnis zum Sieg reichen? „Jetzt glaub ich es“, freute sich der 20-Jährige nach dem letzten Ritt und schwang sich zur Siegerehrung wieder in den Sattel. Den Sprung unter die Platzierten schaffte auch einer der Jüngsten im Feld: Magnus Bäte (RFV Wunstorf) auf Contalia. Der 16-jährige Bezirksmeister der Junioren durfte jubeln.

Sie reiten schon routiniert und haben manchen Titel in der Tasche: Im M-Punktespringen durften sich die U25-Reiter gestern beim Turnier des RFV Isernhagen präsentieren. Der Thönser Maximilian Geßner vom RFV Heisterholz und Chamyuva kassierten die Höchstpunktzahl in 48,34 Sekunden.

Olympiasieger gehen ab Samstag an den Start

Am Samstag steht die Qualifikation zum Finale des Schridde Cups für U21-Reiter ab 7.30 Uhr an. Geßner, Bäte, Neuburg, Repnak sind dabei. In den S**-Springen und dem mit 10. 000 Euro dotierten Großen Preis (Sonntag ab 14.15 Uhr) überlassen sie Beerbaum & Co. die Arena. Doch als Zaungäste wollen sie sich Tricks von den Profis abschauen.

Das Warmlaufen der Profis im Championat von Isernhagen gewann Hilmar Meyer (RRV Schwarme). Im Sattel von Salto de Fee gewann der Morsumer, Platz zwei sicherte er sich auf Chap (0/63,39). Vorjahressieger Hendrik Sosath (Sturmvogel Berne) belegte mit Casino Berlin sowie Casirus die Plätze drei und vier.

Samstag um 8 Uhr starten die Dressurreiter um Isabell Werth (RFV Graf von Schmettow Eversael). Für den Nachwuchs steht eine L-Dressur für Ponyreiter um 12.30 Uhr an. Im Intermediaire II ab 15 Uhr reiten Werth und ihre Rivalen um die Qualifikation zum Kurz-Grand-Prix der besten zwölf (Sonntag ab 13.45 Uhr).

von Anke Friedmann​