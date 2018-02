Zweites Gold für Dahlmeier im Biathlon: Einfach nur eiskalt

Cool am Schießstand bei eisiger Kälte: Laura Dahlmeier gewinnt ihr zweites Biathlon-Gold - ist danach aber so erschöpft, dass sie alle Feierlichkeiten absagt. Benedikt Doll freut sich über Bronze. Und was ist noch möglich?

Gold-Laura ist sie schon, und Super-Laura. Seit gestern auch Doppelolympiasiegerin und erste Frau, die bei Olympia das Double (Sprint und Verfolgung) gewinnt. Jetzt soll sie auch noch eine Icewoman (Eisfrau) sein. Als Laura Dahlmeier mit Riesenvorsprung ins Ziel läuft, nennt sie der Stadionsprecher „the Icewoman from Germany“. Das ist gestern mehrdeutig. Mehrdeutig auch ihre Geste im Ziel. Sie klopft sich aufs Herz und reißt die Stöcke nach oben. Damit nicht genug der Freude: Anderthalb Stunden später haben auch die Männer Grund zum Jubel.

Olympia 2018: Goldhoffnung Laura Dahlmeier Laura Dahlmeier ist Olympiasiegerin im Biathlon-Sprint. Kann sie noch mehr Medaillen holen? © imago Laura Dahlmeier beim Verfolgungsrennen in Hochfilzen (Österreich). Wenig später wird sie erneut Weltmeisterin. © dpa/Gindl Laura Dahlmeier im Januar 2018 in München bei der Einkleidung für die olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea). © dpa/Hase Die deutschen Biathletinnen: Laura Dahlmeier (von links), Miriam Gössner, Andrea Henkel und Nadine Horchler sitzen im Februar 2013 während der WM im Hotel bei Nove Mesto. © dpa/Schutt Laura Dahlmeier mit ihren Medaillen nach dem 12,5-Kilometer-Massenstart im März 2016 in Oslo (Norwegen). © dpa/Grott Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier am 16. Juli 2015 in Garmisch-Partenkirchen. © dpa/May Sportlerin des Jahres 2017: Laura Dahlmeier (rechts) und ihr Pendant Johannes Rydzek nehmen am 17. Dezember 2017 in Baden-Baden (Baden-Württemberg) im Kurhaus ihre Ehrungen entgegen. © dpa/Murat Die Mixed-Staffel (2 x 6 km und 2 x 7,5 km) feiert bei der WM 2017 in Hochfilzen (Österreich) ihren Sieg: Vanessa Hinz (von links), Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp. © dpa/Joensson Weltmeisterin Laura Dahlmeier feiert am 15. Februar 2017 in Hochfilzen (Österreich) ihren Sieg im Einzel (15 km). © dpa/Schutt Laura Dahlmeier (links, mit der Russin Tatiana Akimova) beim Massenstart über 12,5 Kilometer während der WM 2017 in Hochfilzen (Österreich), bei der sie fünf Goldmedaillen holte. © dpa/Schutt Hochkonzentriert: Laura Dahlmeier bei der WM 2013 in Nove Mesto (Tschechien) beim Schießen. Sie wurde asufgrund ihrer sehr guten Ergebnisse bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Obertilliach (drei Gold, eine Silbermedaille) wenige Wochen zuvor für die 4x6-Kilometer-Staffel nominiert. © dpa Laura Dahlmeier jubelt am 12. Januar 20178 im Ziel der 4 x 6-Staffel beim Weltcup der Frauen in Ruhpolding (Bayern). © imago Laura Dahlmeier freut sich im Zielbereich nach dem 15-Kilometer-Rennen über ihren dritten WM-Titel in Hochfilzen (Österreich). Es sollen zwei weitere Siege und eine Silbermedaille hinzukommen. © dpa/Schutt Laura Dahlmeier ist Weltmeisterin im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen. Die Wettkämpfe im Februar 2017 in Hochfilzen (Österreich) sind ihre bis dahin erfolgreichsten mit fünf Gold- und einer Silbermedaille. © dpa/Schutt Laura Dahlmeier mit der Kristallkugel nach dem Gewinn des Gesamtweltcups im März 2017 in Oslo (Norwegen). © dpa/Junge Laura Dahlmeier beim Schießen während des 10-Kilometer-Rennens beim Weltcup in Ostersund (Schweden) 2016. © dpa/Wiklund Laura Dahlmeier spricht im März 2016 nach ihrem Sieg im 10-Kilometer-Verfolgungsrennen bei der WM in Oslo (Norwegen) mit dem norwegischen König König Harald V. © dpa Laura Dahlmeier zeigte als Schlussläuferin ihr ganzes Potenzial. © dpa/Horcajuelo Nach dem Triumph gönnt sich Laura Dahlmeier einen Schluck Bier. © dpa/Hirschberger Franziska Hildebrand (von links), Laura Dahlmeier, Evi Sachenbacher-Stehle und Franziska Preuß jubeln über Platz zwei. © dpa/Hase Weltcup, Massenstart (12,5 km), Damen am 14.01.2018 in der Chiemgau Arena in Ruhpolding (Bayern). Die Biathletinnen Kaisa Mäkäräinen (r) aus Finnland und Laura Dahlmeier (M) aus Deutschland. Foto Sven Ho

Die Geschichte eines aufregenden Biathlon-Tages:

Wieder ist es eiskalt, minus zehn Grad, der böige Wind macht es noch schlimmer. Deshalb Icewoman? „Vielleicht habe ich mich den Außentemperaturen angepasst“, scherzt Dahlmeier. Dann erzählt sie eine wahre Schauergeschichte. „Das war ein richtig, richtig hartes Rennen, unfassbar! Meine Finger sind gerade aufgetaut, das waren unheimliche Schmerzen, schlimmer als in jedem Rennen zuvor. Abartig.“ Aber sie, ganz Profi, hat das handeln können. „Beim Schießen habe ich es noch in den Griff gekriegt. Als ich dann im Ziel war, waren die Finger wirklich eiskalt. Das hat brutal wehgetan.“

Wie eiskalt die Olympiasiegerin am Schießstand ihre Treffer setzt, lässt die Konkurrenz verzweifeln und die deutschen Biathlon-Fans jubeln. Nur beim zweiten Liegendschießen leistet sich die Oberbayerin, wie fast alle, einen Fehler. So wird sie in der dritten Runde von der verdammt schnellen Anastasia Kuzmina ein- und überholt. Doch beim Stehendschießen patzt die Slowakin zweimal. Die Deutsche lässt sich Zeit und trifft alles – die Entscheidung. Null Fehler auch im letzten Schießen. Mit fast einer halben Minute Vorsprung und der deutschen Fahne in der Hand überquert Dahlmeier strahlend die Ziellinie. Ihre Erklärung für die Jubelgeste: „Bei so einem Rennen, wo alles zusammenpasst, da ist viel Unterstützung dabei, viel positive Energie. Es war eine Geste für alle, die mich unterstützen. Ich denke, wir sind nicht allein.“

Olympia: Guter Start für Deutschland

Konkurrentin: "Laura dominiert unseren Sport"

Wie stark Dahlmeier ist, merkt man, wenn man der Konkurrenz zuhört. „Ich hab’s mir schon gedacht, dass sie den Sack heute zumacht. Sie ist einfach so gut drauf und auch mental hat sie so eine Stärke“, sagt Teamkollegin Denise Herrmann, die starke Sechste wird, über Dahlmeier. Die Olympiazweite Anastasia Kuzmina: „Sie ist am Schießstand sehr fokussiert und in der Lage, auch bei schlechten Bedingungen gut zu schießen.“ Die Drittplatzierte Französin Anais Bescond: „Laura dominiert unseren Sport.“

Der gut gelaunte Bundestrainer Gerald Hönig sagt dagegen mit einem Augenzwinkern: „Wir haben uns ganz gut verkauft.“ Und dann ernster: „Laura überstrahlt wieder alles. Was sie hier an Biathlon in Perfektion zeigt, habe ich in der Art und Weise noch nicht gesehen.“

Dahlmeier stapelt tief - und sagt Party ab!

War es Biathlon in Perfektion? Dahlmeier lächelnd: „Die allerhöchste Performance wären 20 Treffer. Aber für mich war es perfekt.“

Nun laufen Wetten, ob sie mit vier, fünf oder sechs Goldmedaillen zum Superstar der Spiele wird: Bei der WM in Hochfilzen gewann die 24-Jährige fünfmal Gold. „Wie wär’s mit sieben?“, sagt sie und lacht: „Nein, es sind ja nur sechs Rennen.“ Und ernsthafter weiter: „Wenn ihr in meine Beine reinschauen könntet, wärt ihr erstaunt, wie das überhaupt möglich ist, dass man gewinnt. Ich bin richtig kaputt.“ Jetzt wolle sie erst einmal regenerieren.

Und damit fängt sie sofort an. So hat sie den geplanten Auftritt im ZDF-Studio abgesagt. Auch die Feier im Deutschen Haus findet ohne sie statt. „Sie ist einfach komplett hinüber“, erklärt DSV-Pressesprecher Stefan Schwarzbach.

Dafür darf Benedikt Doll vielleicht etwas mehr feiern. Bronze hinter dem überragenden Franzosen Martin Fourcade und dem Schweden Sebastian Samuelsson, „da bin ich sehr stolz drauf“, sagt der Schwarzwälder. Dass er den Schlussspurt gegen Samuelsson knapp verliert? Geschenkt. „Ich mache Biathlon seit 20 Jahren, ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen.“

