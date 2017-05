Zweites Jahr zweite Liga? So plant 96-Clubchef Kind für den Fall des Nichtaufstiegs

Das Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Und wenn es am Ende für Hannover 96 doch nicht reicht? Für diesen Fall plant Clubchef Martin Kind zweigleisig – und will im Fall eines Nichtaufstiegs kaum am Kader sparen.