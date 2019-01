Zweitliga-Derby im Liveticker: Der VfL Bochum empfängt den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg will seine Talfahrt in der 2. Bundesliga zum Start in den nächsten Saisonabschnitt mit einem Sieg beim VfL Bochum stoppen. "Es ist ein Derby, da wollen wir unbedingt punkten, uns reinhauen und Mentalität zeigen. Wir haben ordentliche Testspiele abgeliefert und die Abläufe haben oft so funktioniert, wie wir sie trainiert haben", erklärte MSV-Verteidiger Dustin Bomheuer vor dem Ruhrderby am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Die Duisburger hatten die letzten vier Partien vor der Winterpause verloren und waren in der Tabelle auf Relegationsplatz 16 gerutscht.

"Die Mannschaft vermittelt mir ein gutes Gefühl. Jeder Spieler weiß um seine Aufgaben auf dem Platz", meinte MSV-Trainer Torsten Lieberknecht nach der seiner Meinung nach gelungenen Vorbereitung mit dem 3:2-Sieg im Testspiel gegen Servette Genf aus der Schweiz. Bochum hatte zuletzt beim 1:2 im Testspiel gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Köln einen Dämpfer verarbeiten müssen.