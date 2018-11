Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli, Union Berlin und Aue

Aues Trainer Daniel Meyer beobachtete Heidenheim beim 3:0-Erfolg im DFB-Pokal über Ligakonkurrent SV Sandhausen persönlich. „Das war eine beeindruckende Vorstellung der Heidenheimer, auch in der Klarheit. Dennoch haben wir ein, zwei Dinge gesehen, die uns hoffentlich die Möglichkeit geben, Lücken in der Abwehr zu finden. Die Grundaufgabe besteht aber zunächst darin, wieder stabil zu stehen“, sagte Meyer.

Arminia Bielefeld steckt aktuell in der Krise und will im eigenen Stadion gegen den FC St. Pauli zurück in die Erfolgsspur kommen. Union Berlin ist hingegen immer noch ungeschlagen und will auch in Regensburg eine Niederlage verhindern.