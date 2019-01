Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Kiel und Dresden

HSV-Trainer Hannes Wolf gibt vor dem Start in die Restsaison der 2. Bundesliga den Mahner. "Wir wollen weiter Schritt für Schritt gehen. Das ist das Einzige, was Sinn macht", sagte der 37-Jährige vor dem Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den abstiegsgefährdeten SV Sandhausen.