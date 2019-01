Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli, Magdeburg und Ingolstadt

Der FC St. Pauli bestreitet am Dienstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2019. Mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 würde der Tabellendritte in der 2. Bundesliga zumindest vorübergehend am Hamburger SV und 1. FC Köln vorbeiziehen und die Spitzenposition übernehmen. Denn der HSV und Köln greifen erst am Mittwoch in das Geschehen ein.