Zwölfter Sieg in Serie: Hannover Indians bezwingen Moskitos Essen souverän

Es war kein Spiel für Liebhaber des offenen Schlagabtausches. Die Indians besaßen ihre Torchancen, agierten im Angriff aber nicht so aufgedreht wie eine Woche zuvor im Schlussdrittel gegen Duisburg – weil die Essener defensiv gut organisiert auftraten. Auf der anderen Seite galt das auch für die Indians, die erneut kompakt agierten und am Wochenende insgesamt nur zwei Gegentore kassierten.

Stefan Goller mit Powerplay-Doppelpack

Das erlösende Tor fiel in Überzahl – nach schöner Vorarbeit von Branislav Pohanka. Der Indians-Kapitän spielte Andreas Morczinietz mit viel Übersicht frei, dieser musste die Scheibe nur noch ins Netz verlängern (47.). Auch die weiteren ECH-Treffer fielen in Überzahl – per Doppelpack durch Stefan Goller (57., 60.), der nicht gerade als Powerplay-Torjäger bekannt ist. Zwischendurch gelang Nicholas Miglio in Unterzahl der Ehrentreffer (59.). „Es war das erwartet intensive Spiel, wir hatten es aber gut im Griff“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio, dessen Team zum Ende der regulären Saison mindestens Platz drei sicher hat.

Tore: 1:0 (14:06) Turnwald (Bacek, Pohanka), 2:0 (46:31) Morczinietz (Pohanka, Peleikis bei 5-4), 3:0 (56:40) Goller (Morczinietz, Norris bei 5-4), 3:1 (58:50) Miglio bei 4-5, 4:1 (59:50) Goller (Pohanka, Ziolkowski bei 5-4) – Strafminuten: 32/77 – Zuschauer: 2.224