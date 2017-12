Die Sessions der PDC Darts WM 2018

> PDC Darts WM 2018 Sessions Donnerstag, 14 Dezember

Session 1 (20 Uhr MEZ)



4 Erstrundenduelle

Freitag, 15. Dezember

Session 2 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Samstag, 16. Dezember

Session 3 (13:30 Uhr MEZ)

Session 4 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Sonntag, 17. Dezember

Session 5 (13:30 Uhr MEZ)

Session 6 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Montag, 18. Dezember

Session 7 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Dienstag, 19. Dezember

Session 8 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Mittwoch, 20. Dezember

Session 9 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Donnerstag, 21. Dezember

Session 10 (20 Uhr MEZ)



1 Vorrundenduell, 3 Erstrundenduelle

Freitag, 22. Dezember

Session 11 (13:30 Uhr MEZ)

Session 12 (20 Uhr MEZ)



3 Zweitrundenduelle

3 Zweitrundenduelle

Samstag, 23. Dezember

Session 13 (13:30 Uhr MEZ)

Session 14 (20 Uhr MEZ)



3 Zweitrundenduelle

3 Zweitrundenduelle

Mittwoch, 27. Dezember

Session 15 (13:30 Uhr MEZ)

Session 16 (20 Uhr MEZ)



3 Zweitrundenduelle

3 Zweitrundenduelle, 2 Achtelfinals



Donnerstag, 28. Dezember

Session 17 (13:30 Uhr MEZ)

Session 18 (20 Uhr MEZ)





3 Achtelfinals

3 Achtelfinals

Freitag, 29. Dezember

Session 19 (13:30 Uhr MEZ)

Session 20 (20 Uhr MEZ)



2 Viertelfinals

2 Viertelfinals

Samstag, 30. Dezember

Session 21 (20 Uhr MEZ)



2 Halbfinals

Montag, 1. Januar

Session 22 (20 Uhr MEZ)





Finale



Wo findet die Darts WM 2018 statt?

So kommst du zur Darts WM im Alexandra Palace

U-Bahn Station: Wood Green

Bahn Station: Alexandra Palace Rail

Bus Station: W3 oder Shuttle Bus

Darts WM Übertragung –die PDC Darts WM 2018 im TV oder Internet anschauen

Darts WM 2018 Tickets

Die. Zwischen diesen Tagen finden insgesamtbeziehungsweise Runden statt, in denenan den Start gehen. Die Teilnehmer gliedern sich in die, dieund, die durch Wildcards in verschiedenen Qualifikationsturnieren gesetzt werden. Von Runde zu Runde erhöht sich dabei die zu spielende Distanz.. Früherer Veranstaltungsort war die Circus Tavern in Purfleet, Essex – aufgrund des stetigen steigenden Zuschauerinteresses wechselten die Veranstalter im Jahr 2007 jedoch in das heute immer noch genutzte „Ally Pally“, einem großzügigen Gebäude mit umliegendem Park. Der Alexandra Palace hat als Austragungsort für Darts-Turniere durchaus Tradition, denn bis 1990 fand in den Räumlichkeiten ebenfalls dasstatt, das älteste Dartsturnier der Welt. Während der vergangenen Darts WM 2017 kündigte PDC-Präsident Barry Hearn an, dass für die kommende WM ein Umzug innerhalb des Alexandra Palace in die größeredenkbar sei. Damit würden sich die Kapazitäten für Zuschauer abermals verdoppeln.Dank der nördlichen Lage in London ist der Alexandra Palace ideal über öffentliche Verkehrsmittel erreichbar. Konkret befindet sich der Ally Pally im Stadtteil. Oberhalb Londons gelegen bietet der Austragungsort übrigens einen fantastischen Blick über die Stadt.Wer nicht selbst nach London reisen kann oder will, dem stehen verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung, die Darts WM 2018 dennoch mitzuverfolgen.sind bereits seit 31. Juli 2017 erhältlich. Mit einem Preis von rund 40 € aufsteigend können sie an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Wie bei vielen Events gilt auch hier: Die Darts WM Tickets werden im Laufe der Veranstaltung immer teurer, wobei insbesondere das WM-Finale auf den vordersten Rängen am teuersten ist. Da die PDC Darts WM im vergangenen Jahr bereits binnen weniger Stunden weitestgehend ausverkauft war, müssen sich Interessenten auch in diesem Jahr beeilen, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Größte Chancen hatten beim Ticketkauf vor allem die Darts-Fans, die im Besitz eines jährlichen Abonnements für die Livestreams bei PDCTV sind. Denn für sie begann der Kartenvorverkauf bereits etwas früher, nämlich am 26. Juli um 11 Uhr (MESZ).