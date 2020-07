"Alle sind heiß darauf, wieder zu pfeifen!": Schiedsrichter Nils-René Voigt im Interview

Wann haben Sie Ihr letztes Spiel gepfiffen?

Ich war tatsächlich in diesem Jahr noch unterwegs. Am 8. März in der Landesliga Braunschweig zwischen dem TSC Vahdet und dem SC Göttingen 05. Das war das letzte Spiel und da gab es auch noch Ausschreitungen und einen Polizeieinsatz. Da haben sich Hooligans beider Vereine auf dem Platz geschlagen. Das habe ich in der Landesliga auch noch nicht erlebt. Das war mein erstes und letztes Spiel in diesem Jahr.

Wie haben Sie sich fit gehalten?

Ich war fast täglich trainieren, war oft um den Altwarmbüchener See laufen. Gut, schwimmen und ins Fitnessstudio ging dann natürlich irgendwann nicht mehr.

Gab es in der Corona-Pause einen Leitfaden?

Die Bundesliga-Schiedsrichter haben einen Trainingsplan vom DFB bekommen und alle anderen waren mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Wir sind nicht müde geworden, die Kollegen daran zu erinnern, dass sie sich fit halten sollen, es kann von heute auf morgen losgehen.

Wir sind nicht müde geworden, die Kollegen daran zu erinnern, dass sie sich fit halten sollen, es kann von heute auf morgen losgehen.

Von wie vielen Schiedsrichtern reden wir?

800. Generell sind die Zahlen ja abnehmend, aber wir sind so eine der letzten fünf Bastionen, die zumindest stabile Zahlen haben. 800 sind genau das, was wir brauchen.