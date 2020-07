Freiwillig in die Regionalliga? Hannover Indians ohne Zuschauer in der Oberliga aufgeschmissen. 

Zuletzt waren die Hannover Indians noch zuversichtlich das Spielgericht des DEB zu überzeugen und in der kommenden Saison in der Oberliga Nord zu starten. Trotz des Widerspruches von Montag, deutet derzeit vieles auf einen freiwilligen Start in der Eishockey Regionalliga hin. Ohne Zuschauer am Pferdeturm ginge dem Traditionsverein in der Oberliga wohl möglich das Geld aus.