Lucas Hernandez fehlt dem FC Bayern mehrere Wochen - Hasan Salihamidzic greift Verband an

"Lucas wird auch länger ausfallen. Wie lange, werden wir sehen. Es ist sicherlich ein Band angerissen", sagte Salihamidzic. Eine genauere Diagnose werde es im Laufe des Mittwochs geben. Der Bayern-Manager kritisierte die Verantwortlichen der französischen Nationalmannschaft und gab ihnen eine Mitverantwortung an der Verletzung des Abwehrspielers. "Karl-Heinz-Rummenigge hat in der vergangenen Woche interveniert, bevor der Spieler zur Nationalmannschaft gegangen ist. Dass er trotzdem gespielt hat, hat mir nicht gefallen. Dr. Müller-Wohlfarth ist ein Experte, was das betrifft. Das ärgert mich schon. Ich will keinem die Schuld geben, aber man muss Leuten wie Dr. Müller-Wohlfarth vertrauen", so Salihamidzic.