Handball Landesliga-Staffelungen stehen fest: Neue Gegner für Sehnde, Hänigsen und Lehrte

Der Handballverband Niedersachsen (HVN) hat die ersten Neuerungen in der Landesliga für die Spielzeit 2020/2021 bekannt gegeben. Bei den Männern hat der Verband die 77 Mannschaften in sieben Staffeln aufgeteilt, das sind zwei Gruppen mehr als bisher. Die Änderung wurde notwendig, weil es in der abgelaufenen „Corona-Saison“ keine Absteiger gegeben hat. Die Nichtabstiegsregelung hätte die einzelnen Staffeln zu sehr aufblähen lassen, schließlich ist lediglich der TSV Anderten II in die Verbandsliga aufgestiegen.