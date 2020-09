0:0 bei FT Braunschweig: Lupo/Martini Wolfsburg mit Mut, aber ohne Glück

Ordentlicher Auftakt ohne Tore: Die Oberliga-Fußballer von Lupo/Martini Wolfsburg holten in ihrem ersten Punktspiel der neuen Saison bei FT Braunschweig mit 0:0 einen Punkt und zeigten dabei eine ansprechende Leistung - Lupo-Trainer Giampiero Buonocore urteilte: "Sehr gut!"

Wegen zwei Corona-Fällen im Team hatte sich Lupos Saisonstart verschoben, grätschte mitten in die Vorbereitung - trotzdem machten die Italiener in Braunschweig ein gutes Spiel. "Wir haben mutig gespielt", so Buonocore, der genau das im Vorfeld gefordert hatte. "In der ersten Hälfte hatten wir eine gute Ballsicherung, sind zu einigen Chancen gekommen." Einmal landete der Ball sogar im Netz, Andrea Rizzo hatte nach einer guten halben Stunde getroffen - wegen Handspiels im Strafraum wurde ihm das Tor jedoch aberkannt.