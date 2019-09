0:0 in Erfurt - BSG Chemie Leipzig holt einen Punkt

Erfurt. Mit taktischer Finesse wollte Chemie -Trainer Miroslav Jagatic am Sonntag im Regionalliga-Auswärtsspiel dem FC Rot-Weiß Erfurt beikommen. Am Ende holte die BSG Chemie eine Woche vor dem Stadtderby ein torloses Remis.

Statt des gesperrten Stefan Karau rückte Björn Nikolajewski in die Innenverteidigung, das Mittelfeld verstärkte Thommy Kind. In Hälfte eins konnte Chemie vor 4882 Zuschauern im Steigerwaldstadion kaum Akzente setzen, lief zumeist hinterher. Nur einen einzigen Torschuss konnte der ansonsten zögerlich agierende Tomas Petracek absetzen, doch der Ball strich am langen Eck vorbei (15.). Die Erfurter dominierten, konnten einige Chancen verbuchen, aber blieben glücklos. Brasnic (6.), Aydemir (12., 16.) und Rüdiger (39.) trafen jedoch das Tor nicht oder scheiterten an Chemie-Torwart Benny Bellot. Gegen Ende der ersten Hälfte häuften sich die Abspielfehler, mit denen Chemie die Gastgeber förmlich zum Toreschießen einlud. Zum Glück kam der Pausenpfiff dazwischen.