0:0 in Fürstenwalde: BSG Chemie Leipzig nutzt die Chancen nicht

Fürstenwalde/Leipzig. Nach drei Regionalliga-Siegen in Folge hat es für Chemie Leipzig Ostersonntag bei den abstiegsbedrohten Unionern aus Fürstenwalde trotz großer Chancen-Vorteile nur zu einem torlosen Remis gereicht. Dennoch steht Chemie erstmals seit dem elften Spieltag Mitte September wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz. Die Grün-Weißen fiebern nun dem Halbfinal-Kracher im Sachsenpokal am Donnerstag entgegen. Drittligist Zwickau kommt nach dem 2:1-Erfolg über Ostern gegen Wehen Wiesbaden mit viel Rückenwind in den Alfred-Kunze-Sportpark. Anzeige

Benjamin Boltze in der Startelf

Chemie-Trainer Miro Jagatic hatte seine Elf am Ostersonntag gegenüber dem 2:1 vor einer Woche gegen Tennis Borussia auf mehreren Positionen umgebaut. Erstmals seit acht Wochen stand Verteidiger Benjamin Boltze wieder auf dem Rasen, für den verletzten Kapitän Karau trug Alexander Bury die Spielführer-Binde.

Trotz Chancenüberlegenheit kommt die BSG Chemie Leipzig nicht über ein torloses Remis beim FSV Union Fürstenwalde hinaus.

Chemie war die überlegene Mannschaft, doch die Gäste kamen in der ersten Hälfte zu selten gefährlich vor das Union-Tor. Einziger Aufreger am Anfang war eine Spielunterbrechung, weil der Schiri beide Teams nur schwer unterscheiden konnte. Daher zogen die Leutzscher weiße Leibchen über ihre schwarzen Trikots, die Gastgeber spielten ganz in Grün.

In der Pause nahm Miro Jagatic drei Wechsel vor - Mast, Jäpel und Reinhard sollten der Offensive mehr Schwung verleihen. Und tatsächlich erhöhte seine Elf sofort den Druck. Nach rund einer Stunde hatten die 250 Chemie-Fans unter den 550 Zuschauern mehrfach den Torschrei auf den Lippen. Doch Surek, der gerade eingewechselte Mauer, Wendt und Reinhard konnten den Ball allesamt aus guter Position nicht über die Linie drücken.

Denis Jäpel hat den Siegtreffer auf dem Fuß

Die Gastgeber hatten alle Mühe, sich aus der Ausklammerung zu befreien. In der 75. Minute durfte sich erstmals Gäste-Keeper Benjamin Bellot auszeichnen. Würden seine Vorderleute noch die große Schluss-Offensive starten und aus einem Punkt drei Zähler machen? Das passierte nicht mehr. Die Gäste hatten ihr Pulver bereits verschossen. Jäpel vergab in den Schlusssekunden noch eine letzte Riesenchance. Die Chemie-Fans hoffen nun auf die Pokal-Sensation am Donnerstag.

Denis Jäpel: „Wir hatten einige Hundertprozentige und hätten drei Punkte verdient gehabt. Aber es passt zu dem Tag, dass am Ende auch mein Ball nicht über die Linie gehen wollte. Dass wir heute mit Leibchen spielen mussten, ist schon ungewöhnlich. Beide Teams waren wirklich schwer zu unterscheiden. Ich verstehe nicht, wie man das Spiel überhaupt so anpfeifen konnte.“